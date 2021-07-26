توافد طلاب الوادي الجديد على اللجان لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

توافد طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد القسم العلمي، اليوم الاثنين، على لجان الامتحانات وسط إجراءات أمنية خارج اللجان وذلك لأداء امتحان اللغة الانجليزية؛ فضلا عن مراعاة الإجراءات الاحترازية للطلاب.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد شدد على ضرورة ارتداء الكمامة وتوفير بوابات إلكترونية، فضلا عن توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان بالإضافة إلى التفتيش بالعصا الإلكترونية.

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جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا منذ أسبوعين.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم، سيتم اليوم الاثنين امتحان مادة اللغة الإنجليزية الشعبة العلمية.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.