عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توافد طلاب الوادي الجديد على اللجان لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

تحدي لجان الثانويه
تحدي لجان الثانويه بالوادي الجديد

توافد طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد القسم العلمي، اليوم  الاثنين، على لجان الامتحانات وسط إجراءات أمنية خارج اللجان وذلك لأداء امتحان اللغة الانجليزية؛ فضلا عن مراعاة الإجراءات الاحترازية للطلاب.

 

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد شدد على ضرورة ارتداء الكمامة وتوفير بوابات إلكترونية، فضلا عن توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان بالإضافة إلى التفتيش بالعصا الإلكترونية.

 

اقرأ أيضا

النشرة المرورية .. سيولة مرورية بالطرق الرئيسية والداخلية وميادين الوادي الجديد

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا منذ أسبوعين.

 

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم، سيتم اليوم الاثنين امتحان مادة اللغة الإنجليزية الشعبة العلمية.

 

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ،  649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 الوادى الجديد امتحانات الإجراءات الاحترازية وكيل وزارة التربية والتعليم الإنجليزية

موضوعات متعلقة

يجمع بين الحضارات.. قصة متحف الوادي الجديد الذي يضم مقتنيات من جميع العصور

ترشيحاتنا

كتلة التيار الديمقراطي التونسي تحمل الإخوان والحكومة مسئولية الاحتقان الشعبي

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع محادثات تغير المناخ بـ الأمم المتحدة

الأردن يصدر تسهيلات لقرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى 2 سبتمبر

التعليم تنفي تسريب الإنجليزي قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

فرمان جديد من إيهاب جلال في الإسماعيلي قبل استئناف الدوري

أنصار حركة النهضة الإخوانية يعتدون على مواطنين تونسيين أمام البرلمان|شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

محاولات من الإخوان لاقتحام البرلمان التونسي بالقوة

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

الغنوشي يقرر الاعتصام أمام البرلمان

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ