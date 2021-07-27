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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو جمال لـ متابعيه: مفيش أسهل من العصبية

صدى البلد

وجه عمرو جمال لاعب النادي الأهلي، المعار لفريق طلائع الجيش رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 
 

وكتب عمرو جمال عبر انستجرام قائلا :"عارف الليمونة اللي عصرتها علي نفسك علشان الموقف يعدي والإبتسامة الي مفارقتش وشك وانت بتسمع كلام مش عجبك وثباتك الانفعالي علشان متقولش كلام أو تاخد رد فعل عكس أخلاقك وضميرك كل ده كان صعب، بس أنت كنت إنسان قوى ومحترم مفيش أسهل من العصبية والغلط تحكمك في اعصابك بيدل علي أنك اتربيت صح حتي لو في الزمن الغلط".
 

يبحث الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك عن فرصة لتعويض الأناكوندا مصطفى محمد الذي رحل مؤخراََ عن القلعة البيضاء ليصبح لاعباََ في جالاطا سراي التركي.

وتتردد العديد من الأسماء خلال الفترة الحالية ما بين عودة أحد المهاجمين الراحلين مثل باسم مرسي، ولاعبين تميزوا خلال المواسم السابقة.

ويعتبر عمرو جمال من الأسماء التي تم طرحها على مائدة المفاوضات في الزمالك، بسبب تألقه في بطولة الدوري الممتاز وخبراته التي تمنحه القدرة على التواجد بين الأسماء الكبيرة، ولكن تم رفضها.

وبات الأمر بين الشائعات والحقائق هل يعود عمرو جمال “الغزال” للنادي الأهلي أم ينتقل للزمالك خلال الفترة المقبلة. 

ويستعرض لكم موقع صدى البلد مشوار عمرو جمال الموسم الحالي:

 

رفع عمرو جمال رصيده من الأهداف إلى الهدف العاشر هذا الموسم، جاءت 9 منها في بطولة الدوري وهدف في كأس مصر، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له في الدوري الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلي موسم 2013 

واستقر عمرو جمال على تأجيل فكرة مناقشة العروض التي وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الأهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى.

وترددت أنباء عن تلقي غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الأهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 10 أهداف، ويرتبط الغزال بعقد مع الأهلي يمتد موسماً آخر، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الأحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك موقف المفاوضات مع عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لـ طلائع الجيش، من أجل انضمامه خلال الفترة المقبلة للقلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن عمرو جمال قد تم طرح اسمه أكثر من مره من جانب الكابتن فاروق جعفر ولكن تم رفضه.

وشدد المصدر أن مسؤولي اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك لم تقوم بالتفاوض مع  مهاجم طلائع الجيش ولكن تم طرح اسمه فقط ولكنه ليس ضمن المرشحين.

Screenshot_٢٠٢١٠٧٢٧-١٨٤٢١٠_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٧٢٧-١٨٤٢١٠_Instagram
الزمالك منتخب مصر طلائع الجيش الزمالك وبيراميدز فريق طلائع الجيش عمرو جمال

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