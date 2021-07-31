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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحمة رياض تجدد تعاقدها على برنامج اكتشاف مواهب عراقية وتتصدر بـ الكوكب

رحمة حسن
رحمة حسن

جددت الفنانة العراقية رحمة رياض تعاقدها مع إحدى القنوات الفضائية لتقديم موسم جديد من برنامج أكتشاف المواهب فى دولة العراق. 

 

كما أطلقت رحمة رياض  أغنية الكوكب ،وهى تنتمى الى القالب الرومانسي ومن  كلمات ماهر العزاوي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي ، وهو ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث فى السعودية . 

 

خطوبة رحمة رياض وألكسندر علوم


وكانت رحمة رياض، فاجأت جمهورها خلال الاسابيع الماضية  بإعلان خطبتها، بنشر صورة لها مع الكسندر علوم، وعلقت قائلة: «باركولي»، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطبة رحمة وانهالت التهاني على العروسين.

 

وقد ظهرت الفنانة العراقية رحمة رياض، مع خطيبها عارض الأزياء العراقي ألكسندر علوم، بلقاء خاص عبر برنامج ET بالعربي، في أول ظهور للثنائي بعد أيام قليلة من إعلان خطبتهما. 

 

وفي اللقاء، وجهت رحمة رياض وخطيبها، الشكر إلى محبيها ومتابعيها، وزملائها من نجوم الفن العربي، بعد رسائل التهاني والمباركات التي تلقاها العروسان. 

 

ولدت رحمة رياض  بالعراق لأب عراقي وأم عراقية لأسرة مسلمة ،  فوالدها هو الفنان عبد الرضا مزهر والملقب فنيا رياض أحمد، وشقيقتها مقدمة البرامج نعمة رياض. 

 

التحقت رحمة رياض  في صغرها في باحدى المدارس  بمدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر . 

 

أحبت رحمة رياض  الغناء منذ صغرها، وقد درست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها. وقد شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.


شاركت رحمة رياض  في برنامج سوبر ستار في عمر  السابعة عشر من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات. 

 

كما شاركت رحمة رياض فى برنامج  "نجم الخليج" ونافست حتى النهائيات ولم يحالفها تصويت الجمهور. 

 

 قدمت رحمة حسن  بالتعاون مع الفنان العراقي هيثم يوسف أغنية رحموني وأهدتها للشعب العراقي عامة وإلى روح والدها . 

رحمة رياض الفنانة العراقية رحمة رياض رحمة رياض وخطيبها العراق السكندر علوم

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