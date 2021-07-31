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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"طب بنين الأزهر" تنظم دورة تدريبية للقيادات الأكاديمية في مجال الجودة والاعتماد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة دورة تدريبية تحت عنوان “ دورة ضمان جودة التعليم والاعتماد للقيادات الأكاديمية” بالكلية.


صرح بذلك الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، مؤكدا حرص الكلية على عقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل من أجل النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتدريبهم على الجديد والحديث في مختلف المجالات العلمية.


وأوضح عميد الكلية أن الدورة التدريبية أقيمت بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والتدريب بالجامعة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتحت رعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة،والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. وبحضور الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فيصل زايد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور وجيه منصور مدير وحدة التعليم الطبي التكاملي بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية.

وحدة ضمان الجودة كلية طب بنين الأزهر دورة تدريبية حسين أبو الغيط طب بنين الازهر

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