عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة أخبار الفن العالمي.. نتفليكس تطرح برومو la casa de papel.. ووفاة ممثل على ظهر حصان

وفاة ممثل أمريكي
وفاة ممثل أمريكي وطرح برومو la casa de papel

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضيةا، عدد من الأخبار العالمية؛ أبرزها نتفليكس تطرح البرومو الرسمي لمسلسل la casa de papel ووفاة ممثل أمريكي على ظهر حصان.

 

نتفليكس تطرح البرومو الرسمي للموسم الأخير من la casa de papel

 

نشرت منصة نتفليكس عبر صفحاتها الرسمية الإعلان الرسمي للموسم الأخير من la casa de papel  المسلسل الإسباني الشهير، الذي برزت فيه أهم أحداث النهاية وعودة عدد من الممثلين الذين توفوا خلال الأجزاء السابقة. 

 

على ظهر حصان.. وفاة ممثل أمريكي في موقع تصوير فيلمه الأخير

 

توفي ممثل أمريكي في موقع تصوير عمله الأخير ما سبب في حالة من الحزن في هوليوود بعد مسيرة حافلة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية

 

الممثلة الأمريكية كاثي جريفين تعلن إصابتها بسرطان الرئة

 

صدمت الممثلة الكوميدية الأمريكية كاثي جريفين محبيها بإعلان خبر إصابتها بسرطان الرئة في منشور مطول على حسابها بتطبيق انستجرام

 

تعرف على حقيقة حمل أمل علم الدين في توأم جديد من جورج كلوني

 

انتشرت شائعة في هوليوود خلال الأيام الماضية حول استعداد الممثل الأمريكي جورج كلوني لاستقبال توأم جديد من زوجته أمل علم الدين بحسب عدد من مواقع الفن العالمية. 

 

Jungle Cruise يحقق 62 مليون دولار في افتتاحية العرض العالمي

 

حقق فيلم Jungle Cruise إيرادات وصلت إلى حوالي 62 مليون دولار في دور العرض العالمية، في عطلته الأسبوعية الأولى بحسب موقع البوكس أوفيس. 

نتفليكس مسلسل la casa de papel وفاة ممثل أمريكي على ظهر حصان أمل علم الدين جورج كلوني

ترشيحاتنا

خبير يوضح مصير العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية.. فيديو

قيس سعيد: لا حصانة من العقاب.. وباقٍ على العهد لتحقيق مطالب التونسيين

وزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة تصفية شركات الألومنيوم والكوك

#قاتل_عالدوري_ياأهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة

أخبار الأهلي..عرضان لـ ناصر ماهر.. سر غياب بانون وأيمن أشرف..حقيقة رحيل الشناوي

أبرزها الطماطم والبطاطس.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يضرب القاهرة الكبرى.. دون بلاغات بوقوع إصابات

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

مستشارة وزيرة الصحة تحسم الجدل حول أفضل لقاحات كورونا المتوفرة ..فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أنا بموت ادعولي .. الفنانة سمر في أول تعليق بعد حادث مروع| شاهد

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الطماطم في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

9 قدرات استثنائية .. الغواصة S 44 تنضم للأسطول المصري

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

اﻟﻤﺰﻳﺪ