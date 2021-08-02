نشرة أخبار الفن العالمي.. نتفليكس تطرح برومو la casa de papel.. ووفاة ممثل على ظهر حصان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضيةا، عدد من الأخبار العالمية؛ أبرزها نتفليكس تطرح البرومو الرسمي لمسلسل la casa de papel ووفاة ممثل أمريكي على ظهر حصان.

نشرت منصة نتفليكس عبر صفحاتها الرسمية الإعلان الرسمي للموسم الأخير من la casa de papel المسلسل الإسباني الشهير، الذي برزت فيه أهم أحداث النهاية وعودة عدد من الممثلين الذين توفوا خلال الأجزاء السابقة.

توفي ممثل أمريكي في موقع تصوير عمله الأخير ما سبب في حالة من الحزن في هوليوود بعد مسيرة حافلة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية

صدمت الممثلة الكوميدية الأمريكية كاثي جريفين محبيها بإعلان خبر إصابتها بسرطان الرئة في منشور مطول على حسابها بتطبيق انستجرام

انتشرت شائعة في هوليوود خلال الأيام الماضية حول استعداد الممثل الأمريكي جورج كلوني لاستقبال توأم جديد من زوجته أمل علم الدين بحسب عدد من مواقع الفن العالمية.

حقق فيلم Jungle Cruise إيرادات وصلت إلى حوالي 62 مليون دولار في دور العرض العالمية، في عطلته الأسبوعية الأولى بحسب موقع البوكس أوفيس.