تعرف على الخريطة الجديدة لمبيعات سوق السيارات المصري .. تفاصيل

قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لـ رابطة مصنعي السيارات سابقا، إن مبيعات السيارات في السوق المحلي المصري خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، زادت مقارنة بنظيرتها من العام الماضي بنسبة 53.1%، بإجمالي مباعات وصلت إلى 138.311 ألف سيارة .

سبب تغير خريطة السوق المصري

وأضاف مصطفى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن من قاد هذا التغيير، هي سيارات الركوب " الملاكي " التي تعتبر عماد المبيعات بنسبة 101.46 ألف سيارة، وبذلك تكون قد زادت عن العام بالماضي بنسبة 63%، أما سيارات " الباصات " قلت مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بنسبة 6.8% ، وسيارات النقل زاد هذا العام بنسبة 64 % .

أما بالنسبة للسيارات المستوردة من الخارج ، فقد زادت نسبتها خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالسيارات ذات الإنتاج المحلى ، وشهدت السيارات المستوردة مبيعات تقدر بـ 82.687 الف سيارة ، اما المجمع محليا بـ 55.624 الف سيارة .

وأوضح خبير السيارات أن هناك بعض الفئات لم تتغير في نسب مبيعاتها خلال النصف الأول من هذا العام كفئة سيارات الركوب من 1.5 لتر الى 1.6 لتر ، التي تعتبر هي الأكثر مبيعا بنسبة 48 % من مبيعات سيارات الركوب ، ثم تليها سيارات الركوب الـ SUV بنسبة مبيعات 25% الأقل من 2 لتر .

ولكن ما تغير في خريطة مبيعات السيارات داخل السوق المصري خلال النصف الأول من العام ، هو احتلال السيارات اليابانية في المركز الأول في نسب المبيعات برقم 29.115 الف سيارة بزيادة عن العام الماضة بنسبة 91% ، اما السيارات الأوروبي زادت زيادة طفيفة محتلة المركز الثاني بعدد مبيعات 22.802 بزيادة قدرة بنسبة 9.6% عن العام الماضي ، ثم المفاجئة الكبيرة ان السيارات الصينية ، هي من احتلت المركز الثالث بعدد مبيعات وصل الى 22.238 الف سيارة بزيادة تقدر 105% عن العام الماضي متخطيا والذى احتل المركز الرابع بمبيعات تقدر بـ 20.741 الف سيارة .

وأكد مصطفى أن السبب في تغير خريطة مبيعات سوق السيارات المصري المحلى ، هو الوفرة المتواجدة في السيارات اليابانية ، والثقة فيها ، علاوة على توفر السيارات الصينية في السوق المصري ، بسبب أن أسعاره متناسبة في يد الجميع ، وأغلب شركات السيارات العالمية نقص انتاجها نظرا لمشكلة الرقائق الالكترونية ، والتي تسببت في غلق بعض المصانع، لكن الشركات الصينية تنبهت لهذه الأزمة في وقت مبكر ، وقامت بتخزين عدد كبير من هذه الرقائق لذلك لم يتأثر إنتاجها .