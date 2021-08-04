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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات تدل على تلف فلتر الهواء؟ اعرفها

فلتر الهواء
فلتر الهواء

يعانى العديد من سائقي السيارات ، من مشاكل ناتجة عن تلف فلتر الهواء او المصفاة كما تسمى ، والتي قد تسبب في مشاكل عديدة ومتصاعدة تدريجيا اذا لم يتم حل هذه المكلة في اسرع وقت .

 

ومن الممكن مع تلف فلتر الهواء توقف السيارة عن العمل بالكامل ، وهذا يؤدى الى التعرض لمواقف سيئة للغاية ، وهناك البعض من لا يدرى بان سبب المشكلة هو فلتر الهواء ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على علامات تدل على تلف فلتر الهواء .

 

1- زيادة في استهلاك الوقود فوق المعدل الطبيعي لسيارتك، ولا بد من التأكد من عدم تلف فلتر الهواء؛ لأنه في عدد من الأحيان يكون هو المتسبب في زيادة الاستهلاك .

 

2- عدم القدرة على تشغيل المحرك في الصباح بسبب ، انسداد او تلف فلتر الهواء ، وبالتالي ضعف في خليط الهواء داخل الى المحرك ، و تكون عملية الإشعال غير متكاملة بسبب خليط الوقود والهواء غير المنضبط.

 

3- هناك من يسمع بعض الأصوات الغريبة والتي تسمى " تفتفه " من المحرك او صوت مثل الانفجار ولكن خفيف ومتقطع وهذا بسبب عد اكتمال دورة الاحتراق الداخلي .

 

4- خفض قدرة المحرك ، والذى يأتي بسبب منع مرور الهواء الكافي الى غرفة الاحتراق داخل المحرك بسبب تلفه .

 

5- شم رائحة وقود قوية عند تشغيل المحرك ، وتأتى بسبب خليط الهواء والوقود غير متكامل هذا من شأنه أن يسبب في بعض السيارات خروج رائحة وقود قوية من عادم السيارة بسبب الوقود الغير مكتمل الاحتراق داخل المحرك.

 

6- إضاءة لمبة التحذير " التشك انجن " وهى نادرة الحدوث ولكن تكون اكثر فى السيارات الحديثة والمتطورة .

سائقي السيارات السيارات فلتر الهواء استهلاك الوقود تشغيل المحرك

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