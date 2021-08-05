موجز السوشيال ميديا.. نجوم الأهلي أمام "عربية فول" قبل التمرين.. وشقيق ياسمين عبد العزيز يثير القلق علي حالتها

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الجمهور يشيد بأداء أحمد الأحمر بعد تألق حارس منتخب فرنسا لكرة اليد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج باسم اللاعب أحمد الأحمر، مشيدين بالأداء الرجولي، وإحرازه 4 أهداف في ظل تألق حارس منتخب فرنسا.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من الجماهير المصرية، برسائل دعم واجلال لأدائه المشرف أمام اقوى المنتخبات.

جدير بالذكر أن، خسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 23- 27، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات كرة اليد رجال، في أولمبياد طوكيو 2020.

محمد شريف يشارك فيديو لـ أفشة من أمام عربية الفول.. شاهد

نشر محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو لزميله أفشة من أمام عربية الفول صباحا.

وظهر أفشة في الفيديو وهو يأكل الباذنجان من على عربية الفول، مازحا معه شريف: “فينك يا عبد الرحمن تشوف بيأكل بتنجان”.

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأثارت قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية.

وكتب وائل على صور له من داخل أحدى صالات الجيم: “بتمرن من غير نفس .. نفسي أطمن عليكي 😑”.

وبعدها شارك صورة لـ ياسمين عبد العزيز، دون تعليق، وانهالت تعليقات الجمهور للأطمئنان عليها، ومن أبرز التعليقات: “مفيش حاجة عنها - ربنا يبعد عنها كل سوء يارب وتكون في أحسن حال يا رب - طمنونا عليها يارب تكون بخير وبأفضل حال ..أرجوكم ماتشغلونش عليها نحن بنطمن عليها كل دقيقة وكل ثانية”.