الأمر متروك لها.. هل وافقت ياسمين عبد العزيز على الخروج من المستشفى؟

علم موقع “صدى البلد”، أن النجمة ياسمين عبد العزيز الأمر، أصبح متروكا لها مغادرة المستشفى أو البقاء فيه أياما أخرى؛ للاطمئنان على حالتها.

وفضلت ياسمين عبد العزيز، البقاء في المستشفى؛ بسبب وجود الأجهزة الطبية والرعاية الكاملة التي تتلقاها فيه، مقارنة بالبيت.

وكان من المنتظر أن تغادر ياسمين عبد العزيز، المستشفى، يوم الجمعة الماضي، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من الأطباء المتابعين لحالتها.

أحمد العوضي يهدي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية "البنت القوية"



أهدى الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية "البنت القوية" للمطرب اللبناني وائل كفوري.

ونشر أحمد العوضى مقطع فيديو لمجموعة صور للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ومزجه بأغنية "البنت القوية".

وعلّق "العوضي" على الفيديو: “يا ويلي من حبه”.

كما نشر الفنان أحمد العوضي، حِكمَة، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بعد المحنة التي تعرضت لها زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بدخولها المستشفى إثر إصابتها بتشنج في القولون حسب تقرير وتشخيص نقابة أطباء مصر.

وكتب العوضي: "على قَدْرِ أهل العزم تأتي الشدائدُ".

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان احمد العوضى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من العناية المركزة.

وقال أحمد العوضى عبر حسابه بـ فيسبوك :" الحمد لله یاسمین خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفًا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتي استقرار الحالة".

نشر الفنان أحمد العوضي حكمة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعد المحنة التي تعرضت لها زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بدخولها المستشفى إثر إصابتها بتشنج في القولون حسب تقرير وتشخيص نقابة أطباء مصر.

وكتب العوضي في حكمته :"على قَدْرِ اهل العزم تأتي الشدائدُ".

واضاف احمد العوضى:" اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم ليها ..... ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامه ".

تفاصيل أزمة ياسمين عبد العزيز

وجه أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، التحية إلى الفريق الطبي المسئول عن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: أقدم لهم التحيه لتعاملهم بمنتهي الدقة مع الحالة دون الاهتمام بالشائعات المنتشرة".

وأضاف “أسامة عبد الحي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة “الحدث اليوم”، نحن الآن نواجه هجمة شرسة وغير أخلاقية بسبب الأقاويل المنتشرة حول الاخطاء الطبية التي تحدث، مسترسلا: اتمنى أن يكون هناك قانون يمنع تداول أخبار الأطباء والأخطاء الطبية.

وأوضح أن المسئول الوحيد عن تحديد حدوث أخطاء طبية هي لجنة مختصة مكونة من أطباء وأساتذة، وذلك لمنع الأخبار والشائعات والبلبلة.

وأكد أن الشائعات الخاطئة المنتشرة عن الأخطاء الطبية يمكن أن تتسب في عزوف الأطباء عن عملهم وخوفهم من خوض أي عمليات جراحية.

الحالة الطبية

وفيما يخص الحالة الطبية للفنانة ياسمين عبد العزيز، أكد أن ما حدث لها ليس خطأ طبيا، ولكنه مضاعفات طبية نتيجة إجراء عملية جراحية.

وشدد على أن نسبة حدوث المضاعفات واردة بنسبة كبيرة خاصة في الحالات الصعبة.