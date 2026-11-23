شن وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأحمر، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن الأهلي قدم مباراة سيئة للغاية، منتقدًا غياب الضغط والتحرك من جانب اللاعبين، في الوقت الذي ظهر فيه لاعبو بيراميدز بأريحية كبيرة داخل الملعب.

وأضاف نجم الأهلي السابق: «دي أسوأ مباراة في تاريخ الأهلي، لاعيبة الأهلي بتتمشى، ولاعيبة بيراميدز بتلعب بهدوء وكل الناس فاضية محدش ضاغط عليهم، الأهلي سيئ بكل الأشكال».

وجاءت انتقادات وليد صلاح الدين في ظل حالة الغضب التي سيطرت على جماهير الأهلي، بعد الأداء المتراجع الذي ظهر به الفريق أمام بيراميدز، وفشله في تهديد مرمى المنافس بالشكل المطلوب.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم الفريق السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم المباراة لصالح فريقه بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.