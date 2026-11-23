كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود مفاضلة بين سامي قمصان ومحمد يوسف، مدير قطاع الناشئين بالنادي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بشكل مؤقت، حال الاستقرار على توجيه الشكر للمغربي الحسين عموتة وجهازه الأجنبي المعاون.

الأهلي يدرس الاستعانة بقمصان أو محمد يوسف أو البدري

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي تدرس أكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة، في ظل الاتجاه لإجراء تغييرات على الجهاز الفني عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن المفاضلة الحالية تنحصر بين سامي قمصان، ومحمد يوسف وحسام البدري ومحمد شوقي ، لتولي المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة، لحين حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي إدارة الأهلي لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق، واحتواء حالة الغضب الجماهيري التي أعقبت الخسارة أمام بيراميدز، والتي وسعت الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، سواء بشأن رحيل عموتة أو هوية المدرب الذي سيتولى المهمة مؤقتًا.