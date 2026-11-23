شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على لاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، منتقدًا تراجع الأداء وغياب الروح القتالية عن الفريق الأحمر.

وأشاد أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، بالمستوى الذي قدمه بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق استحق الفوز عن جدارة، كما وجه التحية إلى الجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق سبق له قيادة صن داونز، أحد الأندية الكبيرة في القارة الأفريقية.

وفي المقابل، وجه الإعلامي نداءً إلى إدارة الأهلي وجماهيره بعدم التسرع في الإطاحة بالمدير الفني الحسين عموتة، قائلًا: «أوعوا تمشوا عموتة»، مطالبًا بمنحه الفرصة حتى نهاية الموسم أو حتى الموسم المقبل، وعدم اتخاذ قرار برحيله عقب الخسارة الأخيرة.

وتطرق أديب إلى ملف التعاقدات وتكاليف تغيير المدربين، مشيرًا إلى وجود شرط جزائي في عقد عموتة، ومؤكدًا أن أموال النادي يجب التعامل معها بحساب، خاصة في ظل الإنفاق الكبير على الصفقات ورواتب اللاعبين.

وانتقد الإعلامي مستوى لاعبي الأهلي، متسائلًا عن هوية بعض العناصر الموجودة بالفريق، ومعتبرًا أن المجموعة الحالية لا تعكس الروح التي اعتادت جماهير النادي رؤيتها، مضيفًا أن الأهلي كان يمتلك دائمًا شخصية تجعله قادرًا على العودة في المباريات حتى اللحظات الأخيرة.

كما أشاد أديب بهدف مصطفى فتحي في شباك الأهلي، واصفًا إياه بالهدف المميز، ومثنيًا على الأداء الذي قدمه بيراميدز خلال اللقاء، في الوقت الذي أكد فيه أن تراجع الأهلي ليس وليد مباراة واحدة، بل امتداد لمستوى يراه مستمرًا منذ نهاية الموسم الماضي.

وتساءل أديب عن أسباب تراجع الفريق رغم الإمكانيات المالية الكبيرة والصفقات التي أبرمها النادي، مشيرًا إلى التعاقد مع أسماء بارزة مثل زيزو وإمام عاشور، ومعتبرًا أن حجم الإنفاق لا يتناسب مع المردود داخل الملعب.

وأكد أن الفوز بالدوري يحتاج إلى العرق والجهد، وليس الاعتماد على الحظ أو القرارات التحكيمية أو التعاقد مع لاعبين في اللحظات الأخيرة، مطالبًا بمقارنة إمكانيات الأهلي المادية ببقية أندية المسابقة، في ظل الفارق الواضح بين حجم الموارد والمستوى المقدم.

واختتم عمرو أديب تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تستحق رؤية فريق يقدم أداءً يليق باسم النادي وتاريخه، مشيرًا إلى أن غضب المشجعين ظهر بوضوح في المدرجات، من خلال اللافتات التي عبرت عن رفضها للمستوى الحالي.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، بعدما سجل كريم حافظ الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليرفع الفريق السماوي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.