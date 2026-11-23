علق أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، على فوز بيراميدز أمام الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن نتيجة المواجهة أثبتت صحة تصريحاته السابقة بشأن الفارق بين الفريقين.

وكتب أحمد دويدار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحمد دويدار أفضل محلل كورة في مصر، لما أتكلم الكل يسمع، لما قلت احتياطي بيراميدز حاليًا أفضل من الفريق الأساسي في الأهلي اتهاجمت من اللجان، ولما قلت إدارة بيراميدز بتدي درس لإدارة الأهلي زعلوا، عرفتوا الحقيقة النهاردة الفرق واضح، الحمد لله كلامي بيطلع صح، برافو دويدار».

وجاءت تصريحات نجم الزمالك السابق عقب تفوق بيراميدز على الأهلي، في مواجهة شهدت سيطرة الفريق السماوي على النتيجة، مقابل تراجع أداء الفريق الأحمر وعدم نجاحه في تهديد مرمى المنافس بالشكل المطلوب.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم الفريق السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم المباراة لصالح فريقه بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، وسط موجة من الانتقادات التي طالت أداء الفريق وإدارته وجهازه الفني.