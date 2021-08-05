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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

صدى البلد

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأثارت قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية.

وكتب وائل على صور له من داخل أحدى صالات الجيم: “بتمرن من غير نفس .. نفسي أطمن عليكي 😑”.

وبعدها شارك صورة لـ ياسمين عبد العزيز، دون تعليق، وانهالت تعليقات الجمهور للأطمئنان عليها، ومن أبرز التعليقات: “مفيش حاجة عنها - ربنا يبعد عنها كل سوء يارب وتكون في أحسن حال يا رب - طمنونا عليها يارب تكون بخير وبأفضل حال ..أرجوكم ماتشغلونش عليها نحن بنطمن عليها كل دقيقة وكل ثانية”.

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز 

كشف الفنان أحمد العوضى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من العناية المركزة.

وقال أحمد العوضى عبر حسابه بـ فيسبوك :" الحمد لله یاسمین خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفًا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتي استقرار الحالة".

نشر الفنان أحمد العوضي  حكمة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعد المحنة التي تعرضت لها  زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بدخولها المستشفى إثر إصابتها بتشنج في القولون حسب تقرير وتشخيص نقابة أطباء مصر.

وكتب العوضي في حكمته :"على قَدْرِ أهل العزم تأتي الشدائدُ".

وأضاف أحمد العوضى:" أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكراً ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها ..... ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامه ".

 

أحمد العوضي يهدي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية "البنت القوية"

أهدى الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية "البنت القوية" للمطرب اللبناني وائل كفوري.

ونشر أحمد العوضى مقطع فيديو لمجموعة صور للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ومزجه بأغنية "البنت القوية".

وعلّق "العوضي" على الفيديو: “يا ويلي من حبه”.

كما نشر الفنان أحمد العوضي، حِكمَة، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بعد المحنة التي تعرضت لها  زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بدخولها المستشفى إثر إصابتها بتشنج في القولون حسب تقرير وتشخيص نقابة أطباء مصر.

وكتب العوضي: "على قَدْرِ أهل العزم تأتي الشدائدُ".


 


 


 

 

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