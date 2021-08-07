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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصانع الإيطالي .. و أعظم الشركات تصنيع السيارات

اعظم الشركات الإيطالية
اعظم الشركات الإيطالية في مجال تصنيع السيارات

يقدم الصانع الإيطالي المخضرم العديد من الإصدارات القوية داخل الأسواق العالمية للسيارات، و التي تختلف بين علامة تجارية و اخرى، ولكن تبقى اللمسة الإيطالية دليل على قوة الطرازات و التي تحمل شعارات لكبرى شركات تصنيع السيارات حول العالم، و بين هذه الموديلات القوية نجد الكثير من عمالقة هذا المجال مثل الفا روميو و فيات و حصان فيراري الشهير إلى جانب لامبورجيني الخارقة.

 

اعظم الشركات الإيطالية في مجال تصنيع السيارات 

 

تأسست شركة فيات الإيطالية في عام 1899 و بالتحديد يوم 11 يوليو، حيث اتخذت مدينة تورينو مقرًا لها، و تعد كلمة فيات هي اختصارًا لـ مصنع السيارات الإيطالي بتورينو، و من الطرازات الشهيرة التي اطلقتها فيات هي كلا من النسخة 127 و 128، إلى جانب الكثير من الإصدارات مثل فيات 131 و 132، و السيارة اونو و بوتو من فئة الهاتشباك، إلى جانب ايقونتها الشهيرة فيات 500 و التي تأتي بإطلالة صغيرة الحجم مع قدرات فريدة.

 

و نواصل حديثنا عن شركات تصنيع السيارات الإيطالية ومن بينهم عملاقة تصنيع السيارات "الفا روميو" و التي تأسست في 24 يونيو عام 1910، حيث يرجع تاريخ تأسيسها عندما قامت شركة داراك الفرنسية بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الإيطاليين، و الهدف من ذلك هو تدشين مصنع للسيارات، و لكن مبيعات هذا التحالف لم تلاقي المستوى المطلوب، مما اضطرهم لتغير الاسم التجاري إلى الفا بدلًا من اسم SAID و هو المقطع المختصر مع بداية الامر.

 

و لكن مع المقطع الجديد ALFA بدأت قصة نجاح متواصلة، و خاصة بعد أن وقعت الشركة تحت سيطرة رجل أعمال من نابولي يدعى نيكولا روميو، لتحصل الشركة على الكثير من الإنجازات حيث نجحت ألفا روميو في الفوز بأول بطولة لسباقات الجائزة الكبرى عام 1925، إلى جانب اطلاق العديد من الإصدارات الفريدة إلى ذلك الوقت.

 

ولاشك أن شعار الحصان الواثب هو احد العلامات الشهيرة في عالم السيارات، عبر شركة فيراري العريقة و التي تأسست على يد الإيطالي اينزو فيراري عام 1929، بالإضافة إلى صاحبة الإصدارات الخارقة أيضا و هي لامبورجيني، و التي انطلقت في 11 مارس عام 1948، لتعزف شركات تصنيع السيارات الإيطالية اعظم الالحان وسط محبي عالم السيارات، و التي مازالت تبهرنا بأقوى الطرازات في كل عام.

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