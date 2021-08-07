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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف علي السيارة الكروس أوفر الأكثر مبيعا في مصر

ام جي MG ZS
ام جي MG ZS

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات الأميك- AMIC ، في تقريره الأخير عن مبيعات السيارات الكروس أوفر في مصر خلال الفترة من يناير الي يونيو 2021 .

وجاءت السيارة ام جي MG ZS على رأس قائمة مبيعات السيارات الكروس أوفر خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 ، بنسبة مبيعات قدرة بـ 2526 سيارة .

 

ومن المعروف ان السيارة ام جي MG ZS ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان ، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة السيارة ام جي MG ZS على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى السيارة السيارة ام جي MG ZS ، بأبعاد خارجية بطول 4314 مم ، و عرض 1809 مم ، و ارتفاع 1624 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية تقدر بـ 495 لتر .

 

وتضم السيارة عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها ، وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكرتوني للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

اما عن أسعار السيارة ام جي MG ZS ، داخل السوق المحلى المصري :

- أوتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعر 259,990 جنيه .

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 274,990 جنيه .

- أوتوماتيك / فارهة 2021 بسعر 292,990 جنيه .

معلومات سوق السيارات الأميك سوق السيارات الكروس اوفر ام جي

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