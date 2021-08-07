تعرف علي السيارة الكروس أوفر الأكثر مبيعا في مصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات الأميك- AMIC ، في تقريره الأخير عن مبيعات السيارات الكروس أوفر في مصر خلال الفترة من يناير الي يونيو 2021 .

وجاءت السيارة ام جي MG ZS على رأس قائمة مبيعات السيارات الكروس أوفر خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 ، بنسبة مبيعات قدرة بـ 2526 سيارة .

ومن المعروف ان السيارة ام جي MG ZS ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان ، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة السيارة ام جي MG ZS على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى السيارة السيارة ام جي MG ZS ، بأبعاد خارجية بطول 4314 مم ، و عرض 1809 مم ، و ارتفاع 1624 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية تقدر بـ 495 لتر .

وتضم السيارة عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها ، وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكرتوني للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

اما عن أسعار السيارة ام جي MG ZS ، داخل السوق المحلى المصري :

- أوتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعر 259,990 جنيه .

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 274,990 جنيه .

- أوتوماتيك / فارهة 2021 بسعر 292,990 جنيه .