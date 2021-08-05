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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

اضاءة لمبة المحرك
اضاءة لمبة المحرك

يعانى العديد من أصحاب السيارات بسبب وجود مشكلة اضاءة لمبة المحرك أو لمبة التشيك إنجن كما يطلق عليها داخل لوحة قيادة السيارة .

 

ويظن البعض عند اضاءة لمبة اعطال المحرك ، ان هناك ازمة ومشكلة كبيرة قد حدثت في السيارة ، لذلك لا يحسن سائق السيارة في التصرف حيال هذه المشكلة . 

 

وخلال السطور التالية سنتعرف سويا على اشهر 3 أسباب لإضاءة لمبة المحرك أو لمبة التشيك إنجن .

 

 

1 - حساس الشكمان 

حساس الشكمان او الأكسجين كما يطلق عليه ، عند تعرضه للأوساخ والترسبات و الانسداد نظراً لوظيفته داخل شكمان السيارة ، يؤدى الى ظهور هذه اللمبة ، بالإضافة الى انه في الغالب تظهر عند السير بسرعة ما بين 100 و 120 كم في الساعة .

 

 

2 - بوجيهات السيارة 

- قد يؤدي وجود عطل أو تلف في أحد البوجيهات السيارة الى ظهور لمبة المحرك، أو خلل في التوصيلات الخاصة بها .

 

3 - حساس الهواء : 

عند وجود مشكل أو عطل في حساس الهواء، تضئ على الفور لمبة المحرك أو لمبة التشيك إنجن .

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