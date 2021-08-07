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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي مخصص لأصحاب البشرة الدهنية

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود، خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي مخصص لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية منها الشاي الأخضر الذي يعمل على تقليل ظهور الحبوب.

 

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "سفرة و طبلية"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: أن كريم بينكي يعمل على تقشير البشرة نتيجة ما يحتويه من مكونات، مشددة على أن كريم بينكي سيعمل على تقشير الطبقة الأولى دون أي أضرار.
 

وأشارت إلى أن كريم بينكي يمكن استخدامه لاصحاب البشرة الجافة، لأنه يحتوي على مكونات مختلفة تعمل على ترطيب البشرة، مثل زبدة الشيا والكاكاو.

وفي سياق متصل ، أكدت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكى.


وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن ، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي ، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.


وأكدت أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

 

وأوضحت أن كريم بينكى يحتوى على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثيرين يعانون من تصبغات البشرة في فصل الصيف.

 

ولفتت  "دينا أبو السعود" ، إلى أن كريم بينكى يحتوي على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثير من الأشخاص يعانون من تصبغات البشرة.
 

دينا أبو السعود كريم بينكي البشرة الدهنية البشرة الجافة اخبار التوك شو

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