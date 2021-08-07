وفاة مدرب الأسود ممدوح الحلو بعد صراع مع المرض

توفى الفنان العالمي ممدوح الحلو، مدرب الأسود، عن عمر يناهز الـ64 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة، اليوم السبت.

جدير بالذكر أن ممدوح الحلو، هو نجل حسن الحلو صاحب أول سيرك في مصر، وتعرض عام 2001 لهجوم من أسد أثناء تقديم عرض السيرك في مدينة العريش، واستطاع أن يمسك ببندقية خرطوش وأطلق منها عدة أعيرة على الأسد حتى تمكن من الإفلات منه.

وجدير بالذكر أنه عام 2001، تعرض المدرب "ممدوح الحلو" لهجوم من أسد أثناء تقديم عرض السيرك بمدينة العريش، واستطاع المدرب أن يمسك بالبندقية الخرطوش وأطلق منها عدة أعيرة على الأسد حتى تمكن من الإفلات منه.

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