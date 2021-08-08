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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو.. ميسى يكشف أجمل ذكرياته مع برشلونة.. و4 مؤهلات علمية حصلت عليها دلال عبدالعزيز

اخبار توك شو
اخبار توك شو

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:

 

عثمان محمد: الدراما هي القدوة لكل البيوت المصرية

قال الفنان عثمان محمد علي، إن الدراما هي القدوة للبيوت المصرية كلها، فإذا صلحت الدراما تصلح الحياة ويستقر المجتمع.

 

الري توضح بالخطوات خطة مشروع تبطين الترع

قال المهندس محمود السعدي، مستشار وزير الري لشئون المياه، إن إجمالي أطنان الترع فى مصر يقدر بـ  ٣٣ ألف كم، وتم البدء فى المرحلة الأولى بإجمالى ٧ آلاف كم، والتى كان فيها صعوبة فى وصول المياه للترع.

 

ميسى: الهدف الأول الذي سجلته مع برشلونة أجمل ذكرياتي

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، إنه بالفعل من الصعب جداً أن أراجع ذكرياتي التى عشتها هنا سنوات طويلة من الأحزان والأفراح ، ولكن الذكرى الخالدة هي أولى بداياتي مع النادى.

 

أبرزها إعلام وعلوم سياسية .. 4 مؤهلات علمية حصلت عليها دلال عبدالعزيز

استعرض أنا المصرى ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، تقريرا عن نشأة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ولدت دلال عبد العزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بالمحافظة الشرقية، حصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

 

طارق شاش: أزمة كورونا أوضحت مدى أهمية الرقمنة.. فيديو

قال الدكتور طارق شاش، نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن موضوع الرقمنة موضوع هام جداً، خاصة أنه ييسر أشياءً كثيرة جداً لأصحابها وللدولة من حيث الشمول المالى وإتاحة فرص تسويقية جديدة.

 

نائب محافظة بورسعيد: تنفيذ 270 مشروعا خلال سبع سنوات بتكلفة 667 مليار جنيه

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد ، إن إجمالي الاستثمارات التى تم ضخها بالمحافظة خلال السبع سنوات الماضية بلغت ٦٦٧ مليار جنيه باجمالى ٢٧٠ مشروعا وذلك فى عدة قطاعات .

 

أستاذ تنمية يوضح 3 نقاط هامة لاختيار الكلية المناسبة.. فيديو

قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة والتنمية، إنه توجد 3 نقاط أساسية في اختيار الكلية المناسبة لك وفق قدراتك واحتياجاتك، النقطة الأولى هي القدرات العقلية، والنقطة الثانية هي الميول الشخصية، والنقطة الثالثة هي فرص العمل.

 

الصحة: حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر فقراً بأسيوط


قالت الدكتورة نادية إسماعيل، مسئول التثقيف الصحى بالقوافل الطبية بأسيوط، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر فقراً التى تحتاج إلى خدمة طبية مجانية، مؤكدة أن جميع التخصصات متواجدة.

الدراما وزير الري المياة برشلونة ليونيل ميسي دلال عبدالعزيز المشروعات الصغيرة القوافل الطبية

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