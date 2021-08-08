طارق شاش: أزمة كورونا أوضحت مدى أهمية الرقمنة.. فيديو

قال الدكتور طارق شاش، نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن موضوع الرقمنة موضوع هام جداً، خاصة أنه ييسر أشياءً كثيرة جداً لأصحابها وللدولة من حيث الشمول المالى وإتاحة فرص تسويقية جديدة.

وأضاف الدكتور طارق شاش، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن العالم كله يتجه الآن إلى الرقمنة، لافتاً إلى أن أزمة كورونا أوضحت مدى أهمية هذا النوع من الخدمات بشكل كبير.

وتابع: “إننا كجهاز تنمية المشروعات تنبأنا من فترة بهذا الموضوع، لذلك قمنا بعمل أكثر من مبادرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

فى سياق آخر، قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن جهاز تنمية المشروعات تهدف إلى تحسين العمل وتحسين الدخل، من خلال توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”.



وأضاف طارق شاش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد من أهم الوسائل التي تساهم في تحسين حياة المواطنين، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة متاحة لكل المصريين، وفقا للشروط المعلنة سابقا.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات زار 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لعمل دراسات جدوى وتحديد المشروعات المناسبة لكل قرية، مشددا على أن الجهاز يقدم الدعم والتمويل لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية.

وأوضح أن الجهاز قام بتمويل قرى حياة كريمة بما يقارب الـ 400 مليون جنيه ، مشددا على أن الجهاز يستهدف تمويل قرى حياة كريمة بمليار و400 مليون جنيه.





في السياق نفسه، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في القرى الريفية المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بتوفير فرص عمل وتشجيع الشباب على استغلال الموارد المختلفة بقراهم ومحافظاتهم، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حركة البناء والتنمية التي تشهدها هذه القرى وتوفر لأبنائها فرص عمل مستقرة وناجحة.

وقالت إن الجهاز سيقوم بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبجميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للعقود التي تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى، مع إعطاء أولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) لتشجيع أبنائنا في هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن مستوى معيشتهم.



وأوضحت أن هذا التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، والتي أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه مما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة، مما يؤدى إلى تحقيق مردود إيجابى على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.