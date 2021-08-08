عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي : وافقت على تخفيض نصف راتبي للاستمرار مع برشلونة

ليونيل ميسي لاعب
ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة

أكد ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، أنه وافق على تخفيض نصف راتبه، للاستمرار مع برشلونة، لكن جميع محاولات الاستمرار مع النادي الكتالوني فشلت.

 

وقال ليونيل ميسي ، خلال مؤتمر وداعه:" وافقت على تخفيض راتبي بنسبة 50% للاستمرار مع برشلونة، وقمنا بالمستحيل لتجديد العقد، لكن لم ننجح".

 

وأضاف ميسي:" كنت صريحا مع جماهير برشلونة في بعض الأحيان، ولكن ترددت بعض الأكاذيب والشائعات بشأن عقدى خلال الفترة الماضية.

 

ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات

 

وقال ليونيل ميسي خلال مؤتمر وداعه:" وافقت على تخفيض راتبي بنسبة 50% للاستمرار مع برشلونة، وقمنا بالمستحيل لتجديد العقد، لكن لم ننجح".

 

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

 

فعلت المستحيل.. ميسي يكشف سبب رحيله عن برشلونة

شاهد... لحظة بكاء ميسي خلال مؤتمر وداع برشلونة

 

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

 

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".


وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".


وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

 

ألقاب ميسي مع برشلونة:

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

 

وكان اللقب الأول  لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021.

 

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،2011، 2015.

 

برشلونة نادي برشلونة ليونيل ميسي ميسي رحيل ميسي

ترشيحاتنا

شقيق سمير غانم أول الحاضرين لـ جنازة دلال عبد العزيز.. صور

ميسي : هدفي تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وتحطيم رقم داني الفيس

ابتسام زايد بطلة مصر تتعرض لحادث سير وتودع منافسات أولمبياد طوكيو

مدرسة الضبعة النووية تفتح أبوابها .. الشروط والمستندات المطلوبة |نصائح لا تتجاهلها

مجانا.. طريقة تحويل ملف PDF إلى word بدون أخطاء

تعرف على موعد الكشف عن نيسان Z الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

لحظة خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى زايد.. فيديو

وصول جثمان دلال عبد العزيز إلى مسجد المشير طنطاوي.. بث مباشر

ميدو يتغزل في موسيماني وأفشة

رامى رضوان وحسن الرداد يصلان مستشفى زايد استعدادا لتشييع جثمان دلال عبد العزيز.. فيديووصور

وانت جنب بيتك.. شغلك في قريتك.. فرصة عمل لكل شاب وامرأة

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتباطها بالموت والمرض.. زوجان يحولان سيارة إسعاف إلى منزل قابل للحياة|صور

3 حلول طبيعية وفعالة لعلاج تورم القدمين

لالتقاط سيلفي.. شاهد.. 3 شباب يسحبون سمكة قرش خطيرة إلى الشاطئ| فيديو

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

فيديو

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ