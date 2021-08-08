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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فعلت المستحيل.. ميسي يكشف سبب رحيله عن برشلونة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، سبب رحيله عن البلواجرانا.

 

وقال ليونيل ميسي خلال مؤتمر وداعه: "لقد فعلت المستحيل للبقاء في برشلونة، لكن مثلما قال لابورتا أن بقائي كان أمرا صعبا، بسبب سقف الرواتب".

 

وتابع ميسي: "مثلما أكدت كان لدى الرغبة في الرحيل عن برشلونة الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم كنت أريد الاستمرار، لكنهم أخبروني أن التجديد مستحيلا".

 

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ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات

 

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

 

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".


وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".


وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

 

ألقاب ميسي مع برشلونة:

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول  لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،2011، 2015.

 

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