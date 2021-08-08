عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يتعادل مع المصري في الشوط الأول

لقاء سابق بين المقاولون
لقاء سابق بين المقاولون العرب والمصري

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي المصري والمقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري .

وأحرز محمد جريندو هدف تقدم المصري في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 21 بعد أن نفذ أحمد رفعت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية أبعدها أبو السعود من يسار مرماه فارتدت إلى محمد عبد اللطيف “جريندو”؛ ليسددها من على حدود خط الـ18 لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 36 أحرز محمد حمدى هدف تعادل المقاولون العرب من خلال كرة عرضية من لويس إدوارد من جهة اليسار قابلها محمد حمدي زكي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات لتسكن يمين الحارس .

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – احمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – احمد شديد

 

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى

ويتواجد المصري في المركز الثالث برصيد43 نقطة بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري. 

المصري المقاولون العرب الدوري المصري محمد جريندو أحمد رفعت محمد حمدي

موضوعات متعلقة

الدوري الممتاز.. تشكيل المصري والمقاولون العرب

بشرط واحد.. المقاولون العرب يرصد مكافآت خاصة لفريق الكرة ..فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى منتقدا الشيخ محمد حسان: طارق الزمر بيبيع سِبَح مثلاً.. فيديو

بمناسبة العام الهجري .. الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء الدول الاسلامية

باقة 30 ألف ريال عماني.. 5 سيارات موديل 2021| صور

بتقنية 5G.. هواوي: إطلاق هاتف Huawei P50 Pro في هذا الموعد

فاجعة .. بعد نجاتهم من الأول.. وفاة 5 أطفال في حريق بمنزلهم الجديد

الدوري المصري.. بيراميدز يتقدم علي طلائع الجيش 1-0 فى الشوط الاول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية غدر الصداقة.. والدة فتاة المول تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

ماذا بينهما وبين الله؟.. رؤية تثلج الصدور لـ دلال عبد العزيز و سمير غانم

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

استطلاع هلال شهر المحرم وتحديد بداية السنة الهجرية 1443.. بعد ساعتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

آخرهم دلال عبد العزيز.. مشاهير بكاهم الشارع المصري بعد رحيلهم

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ