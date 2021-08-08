المقاولون العرب يتعادل مع المصري في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي المصري والمقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري .

وأحرز محمد جريندو هدف تقدم المصري في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 21 بعد أن نفذ أحمد رفعت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية أبعدها أبو السعود من يسار مرماه فارتدت إلى محمد عبد اللطيف “جريندو”؛ ليسددها من على حدود خط الـ18 لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 36 أحرز محمد حمدى هدف تعادل المقاولون العرب من خلال كرة عرضية من لويس إدوارد من جهة اليسار قابلها محمد حمدي زكي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات لتسكن يمين الحارس .

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – احمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – احمد شديد

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى

ويتواجد المصري في المركز الثالث برصيد43 نقطة بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.