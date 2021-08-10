عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

صدى البلد

هناك جانب مهم في حياة أم المؤمنين خديجة لايلمسه أغلب المؤرخين وهو رضاها وصبرها بما قسم الله لها
لقد مات في حياتها  ابنيها القاسم وعبدالله، وهما طفلان، فصبرت واحتسبت،ولم تذكر السيرة اعتراضها أو تأففها بقضاء الله جل جلاله،مع أنها رزقت بالذكور بعد سن الأربعين وهو سن كبيرنسبيا لدى النساء وتكون عاطفة الأمومة فيه أقوى من أي وقت مضى
وودعت ابنتها رقية وزوجها عثمان بن عفان وهى تهاجر إلى الحبشة.
وقبلها فسخ خطبتها الأولى ثم هجرتها 
و عاشت  ثبات  زوجها  صلى الله عليه وسلم على الحق وعدم التنازل ولو أعطوه الشمس والقمر
لقد كانت رضي الله عنها ، ومعها أبو طالب جناحا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحلق بهما في فضاء الدعوة داعيا قريشاللدخول في دين الإسلام.

ولم تصبر قريش على هذه الدعوة الوليدة طويلا فضربت بكل قوة في سبيل خنقها والقضاء عليها.
فكان إيذاء المستضعفين وكان التضييق على المسلمين في  أقواتهم وأرزاقهم ثم انتهى الأمر بالحصار والمقاطعة في الشعب ثلاث سنوات.

وفي هذه الأزمة الطاحنة كانت أم المؤمنين جبلا شامخا صامدا مع زوجها ابتغاء رضا الله سبحانه.
كانت رضي الله عنها  تكابد الجوع والفقر والظمأ، وهى الغنية الشريفة، حتى تهاوى الحصار.

ولعظيم صنعها وكريم خصالها، بشرها الله عزوجل بالجنة، فقد أتى جبريل إلى النبى، وقال: «يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى، وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 
لقد كانت خديجة هى جيشه الوحيد وسيفه القاطع في كل أزمةوجائحة ، ولما ماتت سمي هذا العام بعام الحزن ، لقد كانت الشمعة التي تنير له ليالي الأسى والعذاب من صناديد مكة.
ومن في النساء كخديجة في  أنواع التفانى والتضحية للحبيب، عاشت أيامه حلوها ومرها، قال عنها النبى الكريم: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون».
ولقد كافأها صلى الله عليه وسلم فلم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها ويبعثها، فى صدائق (صاحبات) خديجة، قالت له يوما: كأنه لم يكن فى الدنيا إلا خديجة.. وعلى الفور رد النبى المتيم: «إنها كانت وكانت، وكان لى منها ولد». 
يسوق ابن هشام فى (سيرته) أنه عقب غزوة بدر أراد المشركون أن يفتدوا أسراهم، وكان منهم العاص بن الربيع زوج السيدة زينب ابنة الرسول، برغم أن الإسلام فرق بينهما، فأرادت (زينب) أن تفتدى زوجها، لعل الله يشرح صدره للإسلام. وبعثت فى فدائه بمالٍ ووضعت فيه (قلادة) السيدة خديجة، فلما وقعت عينا النبى على قلادةابنته  رق بشدة وبكى ، وقال  لأصحابه: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا نعم يارسول الله، ففعلوا».
لقد كانت تلك القلادة هي قلادة حبيبته الأولى خديجة رضي الله عنها التي وهبته كل ماتملك ، نفسها وجهدها ومالها وبيتها، وتركت له كل شيء، ولم تمتن عليه بشىء، فصارت رضى الله عنها وأرضاها قدوة مثلى لنساء العالمين.

فى السنة الثامنة من الهجرة، دخل صلى الله عليه وسلم، مكة، وحينما جن الليل لم يبت فى منزل أحد أصحابه، ولكنه ضرب خيمته إلى جوار قبر زوجته الحبيبة خديجة، ، ولسان حال النبى الكريم يلهج شاكرا: صدقت يا خديجة عندما قلت: «لن يخزيك الله أبدا».. رضي الله عن أم المؤمنين وأرضاها.
 

ترشيحاتنا

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم تنفي اعتمادها اليوم وتحذر من الشائعات

بأطواق الورود.. مطار القاهرة يستقبل بطلة الكاراتية الأولمبية جيانا فاروق والبعثة المصرية.. صور

بعد زيادة الطاقة الإستيعابية .. شاهد المسجد الحرام يستقبل المعتمرين

القوة الضاربة .. إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلي

رومانو يكشف حقيقة عرض برشلونة الأخير للإبقاء على ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

حبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

أشعة على المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

تحرش بـ 14 طفلا وطفلة.. السائق المسن يواجه عقوبة السجن المشدد

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

فيديو

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ