رفع 98 طن مخلفات وإحالة 17 موظفا للتحقيق بالمنيا

أكد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا علي ضرورة تكثيف الحملات علي الادارات الخدمية بالقري والاحياء بالاضافة الي متابعة الاعمال الدورية من نظافة وانتظام الورديات لرفع التجمعات وتفريغ الصناديق والحفاظ علي نظافة ومظهر الشارع بالقرى والمدينة وتكليف رؤساء القري والاحياء بالتعامل الفوري مع اي تعدي او بناء مخالف.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أنه تم ازالة حالة تعدي علي ارض زراعية عبارة عن بناء سور بمساحة 10 متر طولي بقرية صفط الخمار.

وأوضح انه تم رفع 98 طنا من المخلفات الصلبة وتراكمات من نقطة تجمع السوق بصفط الخمار ونقطة العبيد أمام مجمع المدارس ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي.

وأشار إلى أن في قرية طوخ الخيل تم رفع 15 طن من التجمعات باماكنها علي جانبي ترعة سري باشا والبحر اليوسفي بطوه وطوخ الخيل وبنزلة حسين تم تطهير ترعة سوادة ورفع 25 طن مخلفات تطهير من منشية سوادة وتم رفع 18 طن مخلفات من قرية دماريس و صفط والبرجايه.

وأضاف أنه تم رفع جميع المخلفات من امام الوحدة الصحية بادمو ومن امام البلديه بدمشير ومن المدخل الغربي للقرية ومن طريق عاصم حتي عزبة سليم باشا حفاظا على البيئة و المظهر الجمالي ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على سلامة المواطنين يأتي ذلك في ضوء متابعة.

وأكد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن الحملات أسفرت عن إحالة 17 موظف للتحقيق بسبب التقصير في العمل والغياب بدون عذر .

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