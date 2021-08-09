إصلاح 3 أعطال كهربائية وصيانة 100 كشاف إنارة بقرى المنيا

أكد اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن أقسام الانارة بقرى مركز المنيا تعمل على مدار الساعة في اصلاح الاعطال الكهربائية المفاجئة وصيانة الكشافات المعطلة واستمرار الحملات الدورية لتتمكن خلال 24 من صيانة 100 كشاف انارة وإصلاح 3 أعطال مفاجئة وازالة خطر ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة .

ففي قرية بني محمد سلطان قال محمد سميح سكرتير القرية قيام قسم الانارة برئاسة المهندس عبد التواب حسن بالعمل علي مدار 24 ساعة باصلاح عطل بطريق الدائري وعودة التيار الكهربائي في غضون أقل من ساعة من الابلاغ عن العطل فضلا عن إصلاح وصيانة 35 كشاف ولمبة بطريق القاهرة أسوان.

وفي قرية طوخ الخيل جاءت أعمال قسم الإنارة باشراف المهندس عادل عوض رئيس قريه طوخ الخيل بصيانة وتشغيل كشافات الانارة بالفترة المسائية بمدخل طريق كوبري أبو شناف والطريق الصحراوي الغربي حيث تم صيانة 10 كشافات معطلة.

وجاءت أعمال الفترة المسائية بصيانة كشافات الكهرباء والاعمدة بالطريق الصحراوي من منطقة الكارتة إلى عزبة مشيط وصيانة 17 كشافا.

وقال أشرف فرغلي رئيس قرية نزلة حسين، انتهاء قسم الانارة بنزلة حسين خلال 24 ساعة من صيانة واصلاح 20 كشاف بطريق جراد النيل من قرية سواده حتي قرية زاوية سلطان .

أما قرية البرجاية فقال محمد رمضان رئيس قرية البرجاية قيام قسم الانارة باصلاح 18 كشاف بطريق القاهرة أسوان الزراعي.

وبدوره كلف رئيس المدينة نوابه بمتابعة الأعمال على الأرض كل في نطاق إشرافه بقري المركز وأحياء المدينة ومتابعة ما يرد من شكاوى بخصوص اعطال الكهرباء تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.