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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ننشر ضوابط اختبار القدرات بـ مدرسة إيجيبت جولد وقوائم الطلاب المقبولين مبدئيا .. زخة شهب البرشاويات .. أفضل ظاهرة فلكية لهذا العام تحدث اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر قسم التعليم بموقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية والتي كان أهمها :

فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا بتجارة عين شمس ..الأحد

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية الدبلومات، الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

 

جامعة القاهرة تعلن استمرار اختبار القدرات بإعلام القاهرة يوم الخميس القادم

أعلن مجلس جامعة القاهرة ، باستمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الاعلام يوم الخميس الموافق ١٢ من أغسطس ، ليصبح يوم الجمعة الموافق ١٣ أغسطس إجازة وستكمل  الاختبارات يوم السبت الموافق ١٤ أغسطس .

زخة شهب البرشاويات ..افضل ظاهرة فلكية لهذا العام تحدث اليوم

نشهد الليلة شهب البرشاويات تمطر سماء وهى واحدة من أجمل الظواهر الفلكية حيث تواصف بالأفضل لهذا العام في حدث  استثنائي يحدث لكوكب الأرض،  في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.


22 أغسطس .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول علم النفس الإيجابي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
 

ننشر ضوابط اختبار القدرات بـ مدرسة إيجيبت جولد وقوائم الطلاب المقبولين مبدئيا


أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات ، أسماء الطلاب المقبولين “مبدئيا” من ضمن المتقدمين للالتحاق بالمدرسة في العام الدراسي 2021 - 2022

تجارة عين شمس اخبار التعليم الثانوية العامة جامعة القاهرة جامعة حلوان جامعة عين شمس

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