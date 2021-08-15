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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تغذية تكشف عن أفضل طريقة لإنقاص الوزن

صدى البلد

قالت دكتور نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن الجسم يستطيع أن يصمد بدون طعام لمدة شهرين، ولكنها وسيلة دفاعية من الله وقت المجاعات والأزمات فقط.

 

وأضافت استشارى المناعة والتغذية، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، على فضائية اكسترا نيوز، أن الصيام المتقطع نظام حياتى وليس تخسيس لإنقاص الوزن لمدة معينة.

 

إنقاص الوزن

وأشارت استشارى المناعة والتغذية، إلى أن أضمن نظام غذائى لإنقاص الوزن فى الوقت الحالى هو تناول كل شئ، ولكن بكميات أقل، لافتة إلى أن أنظمة إنقاص الوزن مثل المنزل الذى يحتاج إلى البناء تدريجياً.

 

وفى سياق أخر، قالت  الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، استشارى التغذية والمناعة ، إن أمراض سوء التغذية تظهر فى الأطفال مقارنة بالكبار وعلى رأسها أمراض السمنة المفرطة ،  التقزم خاصة أن الطفل فى هذه الحالة يأخذ وجبات غذائية غير متكاملة تتمثل فى تناول النشويات والسكريات بدرجة كبيرة .

 

وأوضحت " عبد الوهاب " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن أمراض السمنة عندما تزداد عند الطفل تعرضه لمرض السكرى لافتة إلى أن حل هذا الأمر يأتى عن طريق تناول وجبة افطار متكاملة مثل وجبة البليلة باللبن ، كاكاو خام بالعسل النحل ، أو تناول الموز والتفاح وعدد من الفواكه الأخرى .

 

وأشارت إلى أن الأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3 تحتوى على فوائد عديدة للأطفال وتحارب السمنة والتى تتمثل فى تناول المكسرات والأسماك ، لافتة إلى شرب المياه مفيد للغاية لاحتوائها على عناصر غذائية هامة وأحماض معدنية .

 

واوضحت أن تناول  السكريات بكثرة يعمل على زيادة الخمول وقلة النشاط عند الاطفال وعدم حصوله على الفيتامينات الكافية لاكتمال نموه .

 

يذكر أن ممارسة الرياضة أمر مهم لا غنى عنها، لكن النظام الغذائي الصحي مع ممارسة الرياضة يمنح الجسم المزيد من الفوائد للرياضة، فقد يتناول البعض أكلات غير صحية مع الرياضة تجعل الجسم لا يستفيد بها بشكل مثالي.

استشاري المناعة دكتور نهلة عبد الوهاب جامعة القاهرة انقاص الوزن الصيام المتقطع تخسيس

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