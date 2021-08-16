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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي لوزير التعليم.. غدا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها رسميا في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021 في تمام الساعة 1 ظهرا.

نتيجة الثانوية العامة 2021

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

سيتيح موقع صدى البلد إمكانية الاستعلام عنها يوم الثلاثاء، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها، وذلك عبر الخطوات الآتية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
  • ادخل اسمك
  • اكتب رقم جلوسك
  • اكتب بريدك الإلكتروني
  • اكتب رقم التليفون
  • اضغط على سجل الآن

ومن المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال ساعات، بـ الاتصال بـ اوائل الثانوية العامة 2021 بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، لتهنئتهم على التفوق والنجاح

وتلقى موقع صدى البلد، العديد من الاستفسارات بشأن التفاصيل المتاحة عن أوائل الثانوية العامة 2021، وفيما يلي ننشر كواليس اختيار اوائل الثانوية العامة 2021.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه بعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2021 وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2021.

ويتم تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 وفقا لما يلي :

  •  تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة 
  • تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة
  • يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.
  • يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين
  • يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.
كواليس اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021

ومن جانبه، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ما يقال بشأن أن الوزارة لن تكرم اوائل الثانوية العامة 2021 هذا العام في مؤتمر صحفي يذاع في وسائل الاعلان مثل كل عام

وقال وزير التربية والتعليم : بالتأكيد سنحرص على تكريم أوائل الثانوية العامة 2021 هذا العام ، بل أن تغيير نظام التقييم والتصحيح يقتضي أن يكون احتفالنا بأوائل النظام الجديد أكبر وأهم من كل عام.

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