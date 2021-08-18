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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. لماذا بكى بسبب كلمات أحمد زكي؟

إبراهيم نصر - احمد
إبراهيم نصر - احمد زكي

تحل اليوم الأربعاء 18 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم نصر ، الذى ولد بمثله عام 1946، ورحل عن عالمنا في 12 مايو 2020، عن عمر يناهز 73 سنة، واشتهر «نصر» ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

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موقف لـ إبراهيم نصر مع أحمد زكي

قال الناقد الفني، طارق الشناوى- فى لقاء، خلال العام الماضي، عبر سكايب، ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على الحدث الفضائية- إن الفنان الراحل إبراهيم نصر، من الممثلين الجيدين والمخضرمين جدًا، لافتًا إلى أنه روى موقفا للأخير مع الفنان الراحل أحمد زكى أبكى «نصر». 

 

وأضاف طارق الشناوى، أن الراحل أحمد زكى قال لـ إبراهيم نصر، “شوف، أنت فنان وخطير وموهوب ازاي، ولكن للأسف أما بييجوا يسكنوا الأدوار؛ محدش بيفكر فيك”.
 

حياة إبراهيم نصر 

ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطس عام 1946م بحي شبرا في القاهرة، وحصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972م كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة، بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

وشارك إبراهيم نصر  في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب” و"قلوب خضراء" و"الزمن المر" و"مارد الجبل"، كما شارك إبراهيم نصر  في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- إحنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية". 

 

أعمال إبراهيم نصر 

وقدم الفنان إبراهيم نصر للساحة الفنية نحو 43 عملا فنيا، بين أدواره في السينما والمسرح والتليفزيون، كان أبرزها دوره في فيلم "شمس الزناتي" عام 1991، وفيلم "درب العوالم" عام 1994، و"جحيم امرأة" عام 1992، و"إكس لارج" عام 2011، ليتغيب نصر بعدها عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات ليعود بعد ذلك بفيلم "الكهف"، ومسلسل "فوق السحاب"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني لهذا العام.

إبراهيم نصر إبراهيم نصر ذكرى ميلاد أحمد زكي طارق الشناوى

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