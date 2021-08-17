عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة سمير الإسكندراني في ذكرى رحيله: نشعر أنه معنا.. فيديو

سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني

علقت نجوى سمير، ابنة الفنان الراحل سمير الإسكندراني، على الذكرى الأولى لرحيله، قائلة: ""بابا وحشتنا جدا وإحنا في اشتياق كبير لك وكثيرا نشعر أنك معنا".

 

وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،: "أختي دائما تقول لي حاسة أن بابي هيفتح الباب ويدخل علينا والفراق صعب"، موضحه: "بابا كان فيه صفات كتير جميلة وربنا أعطاه مواهب كثيرة جميلة وكان لديه قدر من أشياء كثيرة جميلة في شخصيته".


وأشارت: "بعض المقربين من أصدقائه لفتوا نظري لشيء وهو أن كل أغاني والدي فيها لفظ الله"، مستطردة: "الأستاذ محمد نوار، كان رئيس الإذاعة قبل رحيل والدي، وطلب منه أن يجمع له معظم أغانيه ووالدي كان مريضا ولم نستطع تجميعها وبعد رحيل والدي جمعت كل أغاني والدي وأرسلتها له.. وهو يعمل عليها بحثا من أجل حقوق الملكية، ووعدني أنه سيعمل الشيء الذي كان يريد أن يعمله ووالدي على قيد الحياة".


باحث فني: سمير الإسكندراني بطل قومي والوحيد من غنى مع عبد الوهاب


قال الدكتور محمد شوقي، الباحث الفني، على خلفية مرور عام على رحيل الفنان سمير الإسكندراني، إنه كان له دور وطني كبير، في إسقاط 6 شبكات تجسس على مصر، في صمت كامل، دون تجارة بهذا العمل العظيم.

 

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جميع أغاني "سمير الإسكندراني" تشبه أغاني الحبيب لحبيبته، وهي تعبر عن وطنيته الحقيقية.

 

وتابع الباحث الفني أن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ظن عندما سمعه في الإذاعة أنه مغني أجنبي، وقال له: "لو كان صوتي زي صوتك كنت قلبت الدنيا".

 

ولفت إلى أن محمد عبد الوهاب لم يغن "دويتو" سوى مع "سمير الإسكندراني"، لافتا إلى أنها سابقة في تاريخه.

 

ووافق أمس الذكرى الأولى على وفاة الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي توفي العام الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

 

معلومات عن سمير الإسكندراني

كان الفنان سمير الإسكندراني فنانا بمعنى الكلمة وشخصية وطنية شهدت عليها أعمالها، وهو من مواليد عام 1938 بحي الغورية بالقاهرة، الذي قضى به أكثر سنوات طفولته وشبابه.

 

والد سمير الإسكندراني كان محبا للفن، ويعمل تاجر للموبيليا،  فحرص على تعليم ابنه حتى تخرج من كلية الفنون الجميلة، وعمل في القسم الإيطالي بالإذاعة المصرية، وحصل على منحة دراسية لتعلم الأدب في إيطاليا.

 

كان منذ صغره يعشق الفن والأمسيات الأدبية والشعرية التي كان يحضرها مع والده، التي كان يتخللها جلسات وأحاديث شيقة حول السياسة والاقتصاد والحروب، والغناء أيضا.

 

ترشيحاتنا

تصريحات نارية من بكري سليم ضد ماجد سامي: اتهامات غير محترمة وبيقول كلام مالوش لازمة

صلاة عاشوراء 4 ركعات بين الظهر والعصر و6 لقضاء الحاجة.. اعرف حقيقتها

الخارجية الأمريكية: العلاقات مع طالبان متوقفة على سلوكها خلال الفترة المقبلة

ستكون نووية وفي أفغانستان..العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة بين هذه الدول

دور باكستان الخفي في دعم حركة طالبان للوصول إلى السلطة

النشرة الاقتصادية.. تمويل شراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه.. والتموين تنظم حملات رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ