تصعيد إسرائيلي جديد غرب الخليل.. منازل فلسطينيين مهددة بالإزالة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشرع في هدم 6 منازل في بلدة ترقوميا، غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

هدم منازل الفلسطينيين

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخطرت بهدم ستة منازل قيد الإنشاء في بلدة ترقوميا، حيث داهمت منطقة شعب البير في ترقوميا، وسلّمت إخطارات بهدم ستة منازل مكوّنة من عدة طوابق.

وقالت وكالة "وفا"، إن المنازل الستة تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين: أنس ومحمد محمود فطافطة، وعبد الفتاح سمير أبو حلتم، ومحمد رسمي أبو رعية، إضافة إلى شقيقين من أبناء موسى جعافرة، رغم امتلاكهم أوراقًا رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي والمنازل.

وأشارت إلى أن المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم تقع على بعد عدة كيلومترات من مستعمرتي "تيلم" و"أدورا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا.