مياه الإسكندرية تنظم حملات توعوية بمركز الناصرية

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ندوات توعوية للمواطنين، بقرية أبيس الرابعة وأبيس السابعة بمركز ومدينة الناصرية؛ لتعريف المواطنين طرق ترشيد المياه، و عدم إستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، التعاون المستمر بين الشركة ومحافظة الإسكندرية والحرص على المشاركة في القوافل الطبية والخدمية بتواجد جميع الأجهزة الإدارية والتنفيذية للمحافظة من وزارة الأوقاف، والصحة، التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

وقال إنه تم عقد ورشة سباكة خفيفة لتعليم المواطنين كيفية صيانة وإصلاح الأدوات الصحية بالمنزل دون الرجوع للفنيين والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، وورشة إعادة تدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها، وورشة صناعة الصابون بالمنزل من بواقي الزيوت المستخدمة في الطعام.

كما قدمت الشركة الألعاب الترفيهية للأطفال والتي تغرس فيهم أهمية مياه الشرب و الحفاظ عليها من خلال تعليمهم السلوكيات السليمة و نهيهم عن السلوكيات الخاطئة في إستخدام المياه وشبكات الصرف الصحى.

واختتمت إدارة التوعية لشركة مياه الاسكندرية، الندوة بتعريف المواطنين أحدث الخدمات المقدمة من الشركة لراحة الجمهور، والرد على جميع الشكاوي و الإستفسارات، وتوزيع البروشورات الخاصة بالشركة.