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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العب رياضتك وزود مناعتك

شباب كفر الشيخ تشارك في البرنامج الرياضي 7 صباحاً.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شاركت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، في البرنامج الرياضي رياضة 7 صباحاً تحت شعار "العب رياضتك وزود مناعتك" بمقر مركز شباب مدينة بلطيم، بهدف تشجيع الشباب والطلائع علي ممارسة الرياضة يوميا، لتحقيق التنمية المستدامة.

 

جاء هذا تحت رعاية وإشراف، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة.


وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركين في مبادرة ممارسة الرياضة بالمنزل أو بمراكز الشباب في السابعة صباحا، موجها بالالتزام الإجراءات الاحترازية ضد كورونا  والتعقيم وارتداء الكمامة الطبية وقياس الحرارة، مثنيا على إقبال من المواطنين على ممارسة الرياضة أيام السبت والثلاثاء والجمعة من كل أسبوع من السابعة السابعة إلى التاسعة والنصف صباحا.  

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وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هدف الوزارة هو نقل  المبادرة وثقافة الرياضة لكافة أفراد الأسرة بمشاركة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتم تطوير الفكرة عن طريق المدرب المنزلي الذي يعمل من المنزل ويكون مؤهلا ومدربا، بدلا من الذهاب لمراكز الشباب، وإطلاق مراكز خدمة مجتمعية بشأن العمل مع المؤسسات لإيصال الفكرة، بالإضافة لفقرات سوء التغذية والنحافة وشرح وسائل زيادة المناعة وممارسة الرياضة بشكل صحي.

جاء ذلك بحضور علاء جاد الله، مدير  إدارة شباب بلطيم،  يونس عبد الرازق فرج، رئيس مجلس الإدارة، رضا حسيني شمس الدين مدير المركز.

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كفر الشيخ الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ ممارسة الرياضة

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