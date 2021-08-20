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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المسابقة العالمية لفن الكاريكاتير.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا لمسابقة فن الكاريكاتير

استعرضت اللجنة العليا المنظمة في المسابقة العالمية لفن الكاريكاتير كافة التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة بالمسابقة إلى جانب بحث كافة التصورات والأفكار الخاصة باللجان الأخرى المتعلقة بالأمور التنظيمية؛ لضمان نجاح المسابقة عالميًا وإقليميًا.


جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمقر المركز مع جميع لجان المسابقة، وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح المسابقة وإخراجها بالصورة التي تليق بالهدف الذي بنيت عليه المسابقة ويتناسب مع مكانة مؤسسة الأزهر الشريف.

 

وأشارت خلال الاجتماع إلى أن المسابقة لاقت نجاحًا كبيرًا لدى رسامي الكاريكاتير على المستوى المحلي والدولي وتلقت المزيد من المشاركات من فنانين مصريين و دوليين. 


كما وجهت دعوة للفنانين والرسامين في جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة العالمية لفن الكاريكاتير.

 

وفي هذا السياق قررت اللجنة التحكيمية إعلان نتائج الفائزين في فروع المسابقة العالمية لفن الكاريكاتير مع النتيجة النهائية في حفل ينظمه مركز تطوير الوافدين عقب اجتماع اللجنة الدولية للتحكيم، كما أعلنت اللجنة التنظيمية أن كل الأعمال الفائزة في المسابقة سيتم تقديمها وعرضها للجمهور من خلال معرض يقام على هامش فعاليات المسابقة أثناء حفل توزيع الجوائز على الفائزين.

كاريكاتير الطلاب الوافدين مسابقة فنانين لجنة التحكيم رسام

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