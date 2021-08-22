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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي يرد على مقاضاة معز مسعود له

طارق الشناوى ومعز
طارق الشناوى ومعز مسعود وحلا شيحة

رد الناقد طارق الشناوى على تعليق الداعية معز مسعود برغبته فى مقاضاته واتهامه بالإساءة له ولزوجته الفنانة المعتزلة خلا شيحة. 

وقال طارق الشناوي فى تصريح خاص: “أرى أن ليس هناك أى تجاوز فى حقهما وما يدعيه معز مسعود أمر غير حقيقي لأننى لم اأجاوز فى حقهما”. 

وأضاف طارق الشناوى: لقد تناولت القضية التى طرحتها الإعلامية رغدة شلهوب بطريقة مهنية وليس هناك أى تجاوز فى حق أى من الأطراف. 

معز مسعود 

نشر الداعية معز مسعود زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن مقاضاته للناقد طارق الشناوى بسبب الإساءة لهما فى برنامج تليفزيونى بعد اعتزال حلا شيحة.

وقال معز مسعود : “طارق الشناوي تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ ليّ ولزوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعًا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية”.

حلا شيحة 

وتصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل بعد نفيها امتلاكها أي حسابات على السوشيال ميديا باستثناء حسابها الرسمي الوحيد على تطبيق الانستجرام.

وكتبت حلا شيحة،: "بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة.. حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام.. وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي".

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وتابعت قائلة: “أتمنى التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات.. راعوا ربنا فيما تنشروه و شكراً.. جمعة مباركة”.

وكان اسم حلا شيحة تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك  الصورة لها انتشرت على موقع فيسبوك وتسببت في جدل كبير حولها  لتكون قد تصدرت مؤشر البحث قبل النفى وبعده.

ونشر حساب وهمي غير موثق باسم الفنانة حلا شيحة صورة لها من جلسة تصوير سابقة، ارتدت فيها ملابس عادية وليست لها علاقة بالحجاب  الذي عادت إليه مؤخرا فاعتقد البعض أنها غيرت موقفها مرة أخرى.

اعتاد حساب باسم حلا شيحة على موقع فيسبوك نقل منشوراتها من حسابها الموثق على تطبيق انستجرام، وطرحه باسمها على صفحتهم فاعتقد كثير من الجمهور والمتابعين أنه حسابها الرسمي.

وشارك هذا الحساب صورة للفنانة حلا شيحة مرتدية ملابس كاشفة في جلسة تصوير قديمة، الأمر الذي تسبب في انتقادها في التعليقات.

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