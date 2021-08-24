رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان يروي تفاصيل ما تعرضوا له في كابول

قدم الشيخ شوقي أبو زيد، رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان، الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديمه كل سبل الدعم من أجل عودتهم من أفغانستان.

وأضاف رئيس البعثة الأزهرية في أفغانستان خلال لقائه مع مراسل ببرنامج" على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، :"جاءتني تعليمات من القنصل بسرعة التوجه إلى مطار كابول الأحد الماضي، وحينما ذهبنا ووجدنا هرج ومرج، وإطلاق نار كثيف، ثم أتت التعليمات للعودة إلى السفارة المصرية".

وأشار إلي أن القوات المسلحة لبت نداء أبناء الوطن في ظل الظروف الصعبة ودعمهم لنا، فهم خير أجناد الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

لقطات ترصد وصول البعثة المصرية

عرض الإعلامي أحمد موسي، لقطات ترصد وصول البعثة المصرية من أفغانستان علي متن طائرة عسكرية.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "ُصدى البلد": "حمدلله علي سلامة كل المصريين العائدين من أفغانستان".

وتابع موسي: "مصر بترجع ولادها كما فعلت وقت أزمة كورونا بمدينة ووهان، مصر لا تترك أولادها".

ووجه موسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي توجيهه بتيسير سبل العائدين من افغانستان.

وأشار إلي أن البعثة تضم أفراد الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.