القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

على متن طائرة عسكرية:

= عودة البعثة الأزهرية ومسئولو السفارة المصرية من أفغانستان

= تقديم الرعاية الطبية والإدارية للعائدين وتقديم الدعم لهم

= العائدون يوجهون الشكر للرئيس وللقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية كذلك مسئولي السفارة المصرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

ووصلت الطائرة، مساء أمس الإثنين، إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وسط استعدات طبية وإدارية ولوجستية من قبل القوات المسلحة؛ لخدمة المواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم.

توجيه الشكر للرئيس وللقوات المسلحة

من جهتهم؛ وجه أفراد الجالية المصرية العائدة من أفغانستان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة لعودتهم إلى أرض الوطن.

العائدون من افغانستان يتحدثون لـ“صدى البلد”



التقى موقع صدى البلد مع العائدين من أفغانستان؛ حيث أكد أحمد عامر؛ أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، أن القيادة السياسية لا تنسى أبنائها؛ وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام.

في ذات السياق؛ قال عبد العظيم عبد الحليم؛ موجه أول بالبعثة الازهرية في أفغانستان، إن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج كما تحافظ على أبنائها في الداخل سواء بسواء، مؤكدا أن أعضاء البعثة كانوا على يقين بأن القيادة السياسية لن تتركهم في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها أفغانستان.

وقال الشيخ أحمد محمد؛ من أعضاء البعثة الأزهرية في افغانستان؛ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذل جهودا كبيرة من أجل عودتهم إلى أرض الوطن، وأن القوات المسلحة قدمت لهم كل الدعم والعون واستقبلتهم بترحاب وحفاوة كبيرة.

فيما أعرب الشيخ جمعة عبد الرحيم؛ من أعضاء البعثة الأزهرية في أفغانستان، عن سعادته الكبيرة بعودته إلى أرض الوطن، مؤكدا أن الجميع شعروا بالفخر بمصريتهم، وأن كرامة المصري مصانة في الداخل والخارج بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناء الوطن في أي مكان.

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