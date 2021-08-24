عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المصرييون العائدون
المصرييون العائدون من افغانستان

على متن طائرة عسكرية:

= عودة البعثة الأزهرية ومسئولو السفارة المصرية من أفغانستان

= تقديم الرعاية الطبية والإدارية للعائدين وتقديم الدعم لهم

= العائدون يوجهون الشكر للرئيس وللقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن

 

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية كذلك مسئولي السفارة المصرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

 

ووصلت الطائرة، مساء أمس الإثنين، إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وسط استعدات طبية وإدارية ولوجستية من قبل القوات المسلحة؛ لخدمة المواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 

توجيه الشكر للرئيس وللقوات المسلحة

من جهتهم؛ وجه أفراد الجالية المصرية العائدة من أفغانستان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة لعودتهم إلى أرض الوطن. 

 

العائدون من افغانستان يتحدثون لـ“صدى البلد”
 

التقى موقع صدى البلد مع العائدين من أفغانستان؛ حيث أكد أحمد عامر؛ أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، أن القيادة السياسية لا تنسى أبنائها؛ وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام. 

 

في ذات السياق؛ قال عبد العظيم عبد الحليم؛ موجه أول بالبعثة الازهرية في أفغانستان، إن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج كما تحافظ على أبنائها في الداخل سواء بسواء، مؤكدا أن أعضاء البعثة كانوا على يقين بأن القيادة السياسية لن تتركهم في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها أفغانستان.

 

وقال الشيخ أحمد محمد؛ من أعضاء البعثة الأزهرية في افغانستان؛ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذل جهودا كبيرة من أجل عودتهم إلى أرض الوطن، وأن القوات المسلحة قدمت لهم كل الدعم والعون واستقبلتهم بترحاب وحفاوة كبيرة. 

 

فيما أعرب الشيخ جمعة عبد الرحيم؛ من أعضاء البعثة الأزهرية في أفغانستان، عن سعادته الكبيرة بعودته إلى أرض الوطن، مؤكدا أن الجميع شعروا بالفخر بمصريتهم، وأن كرامة المصري مصانة في الداخل والخارج بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناء الوطن في أي مكان.

 

763BC55D-A9F0-4627-820F-89CBFA5CFEEC
763BC55D-A9F0-4627-820F-89CBFA5CFEEC
492EC70A-8612-4816-B7E9-D90FE69D57A6
492EC70A-8612-4816-B7E9-D90FE69D57A6
492C0C4F-6D9C-4E28-9847-F2DBA20A6687
492C0C4F-6D9C-4E28-9847-F2DBA20A6687
AA8607B3-FD27-4B59-A860-E34BF5495E9C
AA8607B3-FD27-4B59-A860-E34BF5495E9C
4576F593-1416-4302-BB75-4C81D003A704
4576F593-1416-4302-BB75-4C81D003A704
08EFCB9B-6E02-46F0-98C9-A4F354FC836C
08EFCB9B-6E02-46F0-98C9-A4F354FC836C
2CF3C9CF-934F-4932-8769-6EB756C3F49C
2CF3C9CF-934F-4932-8769-6EB756C3F49C
0777AC9D-1AD0-449B-9D4B-9E32666CC0AE
0777AC9D-1AD0-449B-9D4B-9E32666CC0AE
D31E5255-E35E-4520-A79E-D3902BF3FE08
D31E5255-E35E-4520-A79E-D3902BF3FE08
F9916A44-7537-4697-B86A-C01CBEA21D10
F9916A44-7537-4697-B86A-C01CBEA21D10
السيسي أفغانستان القيادة العامة للقوات المسلحة قاعدة شرق القاهرة الجوية القوات المسلحة الأزهر البعثة الازهرية

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق في ناقلة مواد بترولية و10 سيارات بالسعودية.. فيديو

الرئيس التونسي يقرر تمديد تعليق عمل البرلمان والتدابير الاستثنائية

مصري عائد من أفغانستان يوجه رسالة للرئيس السيسي على الهواء.. فيديو

كيف يحول فيروس كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات

نائب محافظ الإسكندرية تلتقي شباب ملتقى لوجوس

الخشت: سعيد بمقترح مفتي الجمهورية بالتعاون مع جامعة القاهرة لمحاربة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ