سر تسمية محور شنزو آبى شرق القاهرة بهذا الاسم

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الشرقية وبدء أعمال حصر وإزالة لعدد من العقارات فى محيط محور شينزو آبى داخل مدينة الأمل (الهجانة سابقا ) بحي شرق مدينة نصر بغرض التوسعة و خلق فراغات فى محيط المحور.

وأكد المحافظ انه تم تسكين الأسر فى مدينة المحروسة ٢ بالسلام بشقق مفروشه ومجهزة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن المحور يربط ما بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري مروراً بمدينة الأمل الهجانة ، وجارى تنفيذه بكوادر وسواعد مصرية خالصة.

و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يطلق اسم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عليه في إشارة لعمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان.