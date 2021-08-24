برلمانيون : عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة ومكانة الدولة .. وحماية مواطنيها فى الداخل والخارج

نواب : القيادة السياسية تحرص على أمن وسلامة المصريين وحفظ كرامتهم وحمايتهم فى الداخل والخارج

برلماني : عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها



برلماني : استجابة الدولة للجالية المصرية تؤكد أن المواطن المصري " ثروة" ونجدته "حق واجب".

أكد برلمانيون أن عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة ومكانة الدولة وحماية مواطنيها فى الداخل والخارج موضحين أن الدولة القوية هي التي تستطيع الحفاظ على كرامة مواطنيها، لافتين الي أن مواجهة التحديات لا يأتى من فراغ ولكن نتيجة عمل وجهد شاق خلال السنوات السبعة الأخيرة" .



وقال النواب إن عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التي استعادتها بفضل تحركات القيادة السياسية ، موضحين أن الاستجابة السريعة من الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، يعكس إيمانها العميق باعتبار المواطن المصري " ثروة"، وأن حمايته ونجدته "حق واجب".

و قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن الفترة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجال للشك حرص القيادة السياسية على أمن وسلامة المصريين وحفظ كرامتهم وحمايتهم فى الداخل والخارج، ولعل ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة الماضية من نجاح الدولة فى عودة الجالية المصرية من أفغانستان خير دليل على ذلك وترجمة حقيقية لهذا.



وأوضح الهضيبى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما حاسمة حول حفظ كرامة المصريين فى الداخل والخارج، كما أن عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التي استعادتها بفضل تحركات القيادة السياسية، وهذا ليس بجديد، حيث سبق وأن تم نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، كما تم نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا و عودتهم بسلام إلى أرض الوطن من مختلف البلدان على مستوى العالم، وهذا أدي إلي زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسيه، وأنها لا تتخلى عن أبنائها تحت اى ظرف أيا كانت الأوضاع.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن عودة الجالية المصرية فى أفغانستان جاءت على الفور بعد الأحداث هناك، وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية والبعثة الأزهرية ومسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن فى صورة تؤكد عظمة الدولة المصرية، وترجمة صريحة على أن الرئيس لا يتوانى لحظة في الحفاظ على أمن وسلامة المصريين في الداخل والخارج أيا كانت انتمائاتهم، موجها التهنئة لجميع أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان على عودتهم سالمين الى ارض الوطن.



وقال الهضيبى " هذا المشهد الذي تكرر أكثر من مرة لم ولن يمر مرور الكرام ، فالدولة القوية هي التي تستطيع الحفاظ على كرامة مواطنيها، ومواجهة التحديات وهذا لا يأتى من فراغ ولكن نتيجة عمل وجهد شاق خلال السنوات السبعة الأخيرة".



قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، والبعثة الأزهرية، ومسئولي السفارة المصرية، تؤكد امتلاك الدولة المصرية للقدرة والقوة التي تمكنها من حماية مواطنيها في أي مكان في العالم باعتباره علي رأس أولويات الدولة المصرية.



وأكد "شلبي علي أن حرص القيادة السياسية المصرية علي حياة المواطن بإعتباره "خط أحمر"، ليس بجديد علي المصريين، حيث أصدرت توجيهات رئاسية من قبل لنقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، والمصريين العالقين في كل دول العالم نتيجة جائحة كورونا.



ولفت عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، علي أن الاستجابة السريعة من الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، يعكس إيمانها العميق باعتبار المواطن المصري " ثروة"، وأن حمايته ونجدته "حق واجب".



وأوضح شلبي، أنه رغم الاحداث المتسارعة فى أفغانستان وصعوبة الاوضاع الانسانية في كابول، ما جعل دول كثيرة عجزت عن إجلاء رعاياها أو تخرجهم من هناك حتي هذه اللحظة، إلا أن مؤسسات الدولة المصرية كعادتها قادرة علي انجار الصعاب، في ظل حرص الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين في الداخل والخارج.



ثمن النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة ونجاحها فى عودة الجالية المصرية من افغانستان مشيداً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيام القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.



وقال " المنزلاوى إن الرئيس السيسى لايتوانى لحظة فى الحفاظ على أمن وسلامة المصريين فى الداخل والخارج مؤكداً أن التاريخ والواقع اكدا للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن حياة جميع المصريين وامنهم وسلامتهم تأتى فى مقدمة اهتمام الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع اجهزة الدولة ووجه النائب محمد المنزلاوى التهنئة القلبية لجميع اعضاء الجالية المصرية بافغانستان على عودتهم سالمين الى ارض الوطن .



وأكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن في أسيوط، إن مشهد عودة المصريين من أفغانستان، في هذا التوقيت مشهد فخر واعتزاز بالدولة المصرية وقيادتها الحكيمة.

وقال أن مصر دولة كبيرة وقادرة على فعل ما يظنه البعض مستحيلا في أحنك الظروف، كما أنها لا تنسى أبدا أبناءها، وتقدر حياتهم الغالية.



وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بضرورة عودة المصريين وتنفيذ ذلك على أكمل وجه، وعودتهم إلى أرض وطنهم، أسعد عشرات الأسر التي كانت قلقة على ذويها في أفغانستان، وسط هذه ظروف مضطربة شهدها كل العالم.



وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الجهد المبذول والتخطيط لعودة أبناء الوطن ورؤيتهم على سلم الطائرة في المطار، مشهد يؤكد للمصريين، والعالم أجمع قوة بلدنا، وهدوء وذكاء وحرص قيادتها على حياة كل فرد في الداخل والخارج من أبناء الوطن في توقيت بالغ الصعوبة.



وتابع الكحيلي "هذه هي مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تعتبر المواطن وإنسانيته قبل كل شيء، ومن أجل كرامته وسلامته تتحرك كل أجهزة الدولة".