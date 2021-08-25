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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تظلمات كثيرة على نتيجة الثانوية هذا العام.. التعليم تكشف السبب.. رامي رضوان يحاور الصبارة الراقصة على الهواء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تخص المواطنين نعرض لكم أبرزها:

 

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك مباراة مهمة للنادي الأهلى مع الجونة والزمالك مع الإنتاج الحربي، موضحًا أن الزمالك فى حالة الفوز اليوم أصبح بطل الدوري.


انفعل الإعلامي أحمد موسى  على الهواء بعد إصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرارًا جديدًا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، يحدد مبلغ 100 ألف جنيه نظير التصوير ليوم واحد .


قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لتصحيح امتحانات الثانوية العامة بطريقة ليس بها أى أخطاء.


قال الإعلامي رامى رضوان، إن جماهير نادى الزمالك تجتمع بالنادي بـ ميت عقبة، وذلك فى أثناء لعب الفريق الآن مباراة حسم الدوري أمام الإنتاج الحربي.

 

قال الإعلامي رامى رضوان، إن الصبارة الراقصة أصبحت "تريند" فى الأيام الماضية، وارتفع سعرها لـ أضعاف.


عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو قديماً وهو يؤكد أن النادي الأهلي لن يحصل على الدوري هذا العام؛ مرددا: «منذ شهر مايو وأنا عارف أن الأهلي مش هياخد الدوري».

 

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قرار انتظار المركبات بالشوارع يخضع للقانون رقم 150 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القانون جاء لتنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المركبات.

 

قال المهندس مصطفي أبو جمرة ، إن انتشار فيروس كورونا جعل هناك اقبال كبير علي التجارة الالكترونية ، مؤكدا ان هناك العديد من الصفحات علي السوشيال ميديا الان تعمل على ترويج وبيع المنتجات .

 

قالت أسما مراد، أخصائية علم الاجتماع واللايف كوتش، إنه تعود طريقة مراقبة الأزواج لبعضهم وتجسس الزوجة على زوجها أو العكس إلى ما قبل ظهور الوسائل التقنية الحديثة، بل أن بعض المجتمعات شهدت ظهور مهنة قائمة بذاتها وفيها متخصصين بمراقبة الأزواج وتتبعهم، لكن مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة أصبح هاتف الزوج هو الصندوق الأسود الذي تسعى الزوجة لكشف أسراره.

 

وجه حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التهنئة لكل الزملكاوية بالفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه .

 

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

 


 

 


 

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