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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب 100 ألف جنيه رسوم تصوير

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى  على الهواء بعد إصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، يحدد مبلغ 100 ألف جينه نظير التصوير ليوم  واحد .

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن قرار محافظ القاهرة بتحديد 100 ألف جنيه رسوم تصوير المشاهد السينمائية والإعلانات في اليوم بالقاهرة، غير منطقى، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يدعم الفن والأعمال التي تخدم الوطن.

وأضاف أحمد موسى أن الدول المتحضرة تدعو إلى التصوير على أراضيها للترويج عن معالمها السياحية والتاريخية، أما ما يحدث الآن فيعتبر هدما للصناعة، مضيفا: «علشان أصور كام مشهد أدفع 100 ألف جنيه إزاي!»

وأردف أنه إذا كان محافظ القاهرة لا يدري بهذا القرار فهذه كارثة أخري، وينبغي عليه الانتباه إلى تلك المشكلة التي تهدد صناعة السينما المصرية التي أعلن الرئيس السيسي دعمه لها بالأمس.

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

 

أصدر اللواء خالد عد العال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات  والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .

 

وقالت المحافظة في القرار الصادر :" فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

 

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي :


- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير


- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير


ومن المقرر أن  يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.


 

على مسئوليتي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أحمد موسى التصوير

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