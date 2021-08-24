أشرف زكي لمحافظ القاهرة: "متضربش صناعة السينما والدراما والغي قرارك"

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجئ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أناشد محافظ القاهرة بعدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية.



وتابع أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضرب لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما مؤكدا أن دول أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب .

وأبدى زكي فخره وسعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى أمس ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مطالبا محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفن.



100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

أصدر اللواء خالد عد العال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .

وقالت المحافظة في القرار الصادر :" فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي :



- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير



- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير



ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.



