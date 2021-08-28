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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

القاتل اللذيذ.. كيف تختصر كل قطعة هوت دوج 36 دقيقة من عمرك

دراسة تكشف المخاطر
دراسة تكشف المخاطر الصحية للهوت دوج

كشفت دراسة أجراها فريق باحثين بجامعة ميشيجان الأمريكية أن كل قطعة هوت دوج يلتهمها المرء قد تختصر من عمره 36 دقيقة.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، درس الفريق البحثي 5 آلاف و853 نوعًا من الأطعمة الشائعة ضمن سلة الطعام الأمريكية، بهدف حساب عدد الدقائق التي قد يضيفها أو يختصرها كل نوع من هذه الأطعمة إلى عمر آكليها.

وتوصل الفريق البحثي إلى مؤشر يحسب صافي "العبء الصحي" النافع أو الضار من حيث عدد الدقائق من الحياة الصحية المرتبطة بكمية معينة من أنواع معينة من الطعام.

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طريقة عمل معجنات الهوت دوج

وعلى سبيل المثال كشفت الدراسة أن كل جرام من اللحوم المصنعة يختصر 0.45 دقيقة من عمر الإنسان، وكل جرام من الفاكهة يضيف 0.1 دقيقة إلى عمر الإنسان.

ومن بين الأطعمة التي شملتها الدراسة نقانق اللحم البقري المصنعة، الشهيرة باسم هوت دوج، حيث كشفت نتائج الدراسة أن كل قطعة هوت دوج تحتوي على 61 جرامًا من اللحم المصنع، والتي قد تختصر 27 دقيقة من عمر الإنسان، وعند حساب بقية مكونات قطعة الهوت دوج مثل الصوديوم والأحماض الدهنية غير المشبعة تصبح النتيجة 36 دقيقة تنقص من عمر الإنسان عند تناول قطعة هوت دوج واحدة.

ومن ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن استهلاك أطعمة مثل المكسرات والبقوليات والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات غير النشوية له آثار إيجابية على الصحة.

ونقلت القناة عن أستاذ علوم الصحة البيئية بجامعة ميشيجان أوليفر جولييت، أحد المشاركية في إعداد الدراسة المذكورة، أن نتائج الدراسة ليست نهائية وإنما تقريبية، وهي لا تهدف إلى توجيه المستهلكين للإقبال على أو الامتناع عن تناول أطعمة معينة، وإنما غرضها المساعدة على اختيار أنظمة غذائية أكثر فائدة صحيًا، وإجراء تغييرات طفيفة مفيدة في أطعمتنا المفضلة.

الهوت دوج الأطعمه الصحة دراسة منوعات

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