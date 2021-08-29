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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف مع هانى الناظر علي كيفية الاستفادة من أشعة الشمس

أشعة الشمس
أشعة الشمس

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إننا بحاجة إلى "فيتامين د" لذلك لابد من التعرض للشمس في فترة ما بعد الشروق الساعة الثامنة صباخاً أو بعد الساعة 4 العصر. 



وأضاف هانى الناظر، خلال  مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكستر نيوز، أن هذا التوقيت هو الأنسب للاستفادة من “فيتامين د” فأشعة الشمس هنا لا تسبب حروق للجلد، مؤكداً أنه لابد من أن نتحاشى فترة الظهر تماماً فى التعرض للشمس.

 

ونصح استشارى الأمراض الجلدية، المواطنين بضرورة الإكثار من شرب المياه على مدار الـ 24 ساعة وارتداء ملابس قطنية صاحبة الألوان الفاتحة.

 

وتابع استشارى الأمراض الجلدية، أنه لابد من ارتداء شئ على الرأس حتى تحمى نفسك من ضربات أشعة الشمس إلى جانب كريمات الوقاية من الأشعة الضارة على البشرة والجلد.

هاني الناظر الأمراض الجلدية حروق للجلد فترة الظهر فيتامين د

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