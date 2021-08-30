مصرع شخصين في انقلاب سيارة بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكى كانا يستقلانها بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغا، بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الشرقي ووقوع وفيات.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سياره ملاكى رقم «2261 ا ن»، بالطريق الصحراوي الشرقي.

وكشفت التحريات التى قام بها ضباط المباحث أن سبب الحادث هو تصادم السيارة الملاكى بسياره نقل مجهولة لاذ قائدها بالفرار فور وقوع الحادث وتسبب فى انقلاب السيارة الملاكي.

وأسفر الحادث عن وفاة مستقلي السيارة الملاكى وهم «مصطفى أسامة، 26 سنة، وأحمد مجدي حسيب، 28 سنة»، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أسيوط الجديدة تحت تصرف النيابة وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.