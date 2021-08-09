لم يتحمل الصدمة.. وفاة موجه بتعليم أسيوط بعد علمه بمصرع نجليه في حادث

توفي موجه بإدارة القوصية التعليمية بأزمة قلبية بعد وصوله خبر وفاة نجليه في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط القاهرة الزراعي مما أدى إلى عدم تحمله الفاجعة وأصيب بأزمة قلبية حاده أدت إلى وفاته في الحال.



كانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق في سيارتين بمدخل قرية بني رافع.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي و نقل مما أدى إلى اشتعال السيارتين.

نتج عن الحادث مصرع كلا من " رامز. م. ص"، " مصطفى. ح. خ"، " ديفيد . ن. ك"، وشقيقه " ستيفين"، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.