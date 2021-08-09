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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع تلميذ بالكهرباء أثناء لهوه بحمام سباحة في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء لهوه بحمام سباحة خاص دائرة مركز سوهاج، عقب استحمامه به، حيث لامست يداه أحد الأسلاك العارية؛ ما أدى إلى صعقه كهربائيًا ووفاته في الحال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول المدعو (عبدالله. ا. ه - ١٢ سنه - تلميذ)، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي بحمام سباحة خاص دائرة مركز سوهاج.

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وبانتقال الأجهزة الأمنية وبسؤال شقيق والد المتوفي أن الطفل المذكور قد لقيَ مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه بحمام سباحة خاص دائرة المركز، عقب استحمامه به، حيث لامست يداه أحد الأسلاك العارية ما أدى إلى صعقه كهربائيًا ووفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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