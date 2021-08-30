إعياء وقيئ مستمر| إصابة طالب تناول سم فئران بالخطأ بإحدى قرى السنبلاوين

أصيب طالب بالإعدادية، بالتسمم، عقب تناوله سم فئران عن طريق الخطأ، بإحدى قرى مركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول محمد.ر.ع. (14 سنة-طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم قرية السلام، مصابا بحالة إعياء وقيئ مستمر.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته قررت بأنها وضعت سم فئران على بعض الطعام بالمطبخ بقصد اصطياد الفئران، فقام ابنها بتناوله عن طريق الخطأ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بسؤال والده أكد ذات المضمون، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8252b إدارى مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.